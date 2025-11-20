¿Quién es May Laury, jugador base del reclamo de Juventud Italiana?: Presidente de Mineros acusa a otro club manabita

Luis Eduardo Proaño, presidente de Mineros Sporting Club, declaró este jueves en radio Sensación 106.5 FM que el reclamo presentado por Juventud Italiana ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por alineación indebida se centra en May Laury Quiñónez Ocampo, jugador nacido el 7 de noviembre de 2002 en Esmeraldas y registrado en el CNE como género femenino.

Detalles del jugador y el reclamo

May Laury Quiñónez Ocampo, volante de Mineros SC, de 23 años, fue titular en los dos partidos de cuartos de final ante Juventud Italiana. En estos partidos el equipo de Bolívar ganó 2-3 en el global. Según el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE), aparece empadronado en la parroquia Borbón, cantón Flavio Alfaro (provincia de Esmeraldas), junta 10, género femenino.

Proaño explicó que el jugador participa con la misma documentación desde 2019 y ha sido habilitado en todas las instancias por la FEF y el Comet: “El que habilita a los jugadores es la Federación y el Comet, entonces no tenemos problemas porque ellos son el último filtro”.

El dirigente también en declaraciones a radio Sensación indicó que el jugador ha jugado en otros clubes sin ningún inconveniente. “El jugador viene jugando con esa cédula desde hace años, inclusive en el 11 de Mayo que pasa la información al Juventud Italiana, entonces ellos sabían que el jugador tenía esa anomalía, pero eso no es problema del equipo ni del jugador”, dijo.

Declaraciones del presidente de Mineros

“El argumento que Juventud Italiana reclama es inscripción indebida, es como que ellos piensan que se adulteró algo en los registros del jugador”, indicó Proaño. Agregó que el club recibió la notificación de suspensión del partido de semifinales contra Cuenca Juniors, que estaba previsto inicialmente para este viernes a las 14h00. La audiencia se dará este viernes a las 16h00, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Próximos pasos en la FEF

Mineros SC entregará la documentación requerida y está dispuesto a realizar un examen médico para determinar el sexo biológico del jugador. Proaño manifestó tranquilidad: “El género de él es masculino y también en la cédula dice sexo mujer no sexo varón, sino masculino y femenino. Estoy tranquilo que Mineros va a jugar la semifinal con Cuenca Juniors”.

El caso se resolverá en la audiencia programada para el viernes 21 de noviembre a las 16h00 en Quito. De prosperar el reclamo, Mineros podría ser sancionado con derrota 0-3 en cuartos de final, lo que clasificaría a Juventud Italiana a semifinales del Ascenso Nacional 2025. El torneo otorga dos cupos a la Serie B 2026 y se encuentra en fase de semifinales.