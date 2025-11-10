Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana

La UNESCO reconoció a Quito como parte de su Red de Ciudades Creativas por la arquitectura, un logro que exalta la identidad, historia y creatividad urbana.

Quito, una ciudad que crea y construye con identidad

La UNESCO reconoció a Quito por su aporte a la arquitectura entendida como una expresión viva de identidad y no solo como una obra física.

Este logro sitúa a la capital ecuatoriana entre las urbes que usan la creatividad como motor de transformación social y urbana.

La distinción consolida a Quito como un referente regional en planificación, memoria y diseño.

Durante el programa Frecuencia Quiteña, el alcalde Pabel Muñoz destacó que este reconocimiento se suma a una serie de premios internacionales obtenidos en los últimos meses.

Recordó que Quito fue, junto a Cracovia, la primera ciudad del mundo declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Además, ha recibido distinciones turísticas y el galardón de Pacto, considerado uno de los mejores destinos rurales del planeta.

Un reconocimiento que abre puertas internacionales

En la actualidad existen más de 12.000 ciudades en el mundo, pero solo una minoría forma parte de la Red de Ciudades Creativas.

Quito postuló en la categoría Arquitectura y fue seleccionada por su enfoque innovador y su compromiso con la sostenibilidad.

La designación permitirá fortalecer la cooperación internacional, recibir estudiantes extranjeros y compartir proyectos de diseño urbano sostenible.

“Este logro celebra nuestra forma de crecer con sentido, con identidad y con sueños compartidos”, afirmó Muñoz.

El alcalde señaló que la arquitectura de Quito “no solo embellece: cuenta quiénes somos y cómo construimos la ciudad que merecemos”.

Con este reconocimiento, la capital se posiciona como un modelo de urbanismo creativo y participativo en América Latina.

¿Qué implica pertenecer a la Red de Ciudades Creativas?

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO agrupa a urbes que promueven la cultura y la innovación como herramientas de desarrollo sostenible.

Cada ciudad integra una categoría específica como gastronomía, literatura, música, diseño, cine o arquitectura.

En el caso de Quito, la arquitectura se entiende como historia viva, donde las plazas cuentan, los barrios dialogan y el paisaje se entrelaza con la montaña.

Ser parte de esta red internacional permitirá a Quito:

Impulsar intercambios académicos y artísticos .

Desarrollar proyectos urbanos sostenibles con apoyo internacional.

Fomentar la formación y movilidad de creadores .

Revalorizar la arquitectura tradicional y contemporánea.

Estas acciones fortalecen la visión de una ciudad inclusiva, que reconoce su pasado y proyecta un futuro basado en la creatividad y la cooperación.