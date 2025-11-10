COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Quito
Sociedad

Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana

La UNESCO reconoció a Quito por su creatividad arquitectónica. La capital integrará proyectos globales que fortalecen la identidad urbana y la cooperación internacional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana
Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana
Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana
Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

dparedes@diariocentro.ec

La UNESCO reconoció a Quito como parte de su Red de Ciudades Creativas por la arquitectura, un logro que exalta la identidad, historia y creatividad urbana.

Quito, una ciudad que crea y construye con identidad

La UNESCO reconoció a Quito por su aporte a la arquitectura entendida como una expresión viva de identidad y no solo como una obra física.
Este logro sitúa a la capital ecuatoriana entre las urbes que usan la creatividad como motor de transformación social y urbana.
La distinción consolida a Quito como un referente regional en planificación, memoria y diseño.

Durante el programa Frecuencia Quiteña, el alcalde Pabel Muñoz destacó que este reconocimiento se suma a una serie de premios internacionales obtenidos en los últimos meses.
Recordó que Quito fue, junto a Cracovia, la primera ciudad del mundo declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Además, ha recibido distinciones turísticas y el galardón de Pacto, considerado uno de los mejores destinos rurales del planeta.

Un reconocimiento que abre puertas internacionales

En la actualidad existen más de 12.000 ciudades en el mundo, pero solo una minoría forma parte de la Red de Ciudades Creativas.
Quito postuló en la categoría Arquitectura y fue seleccionada por su enfoque innovador y su compromiso con la sostenibilidad.
La designación permitirá fortalecer la cooperación internacional, recibir estudiantes extranjeros y compartir proyectos de diseño urbano sostenible.

“Este logro celebra nuestra forma de crecer con sentido, con identidad y con sueños compartidos”, afirmó Muñoz.
El alcalde señaló que la arquitectura de Quito “no solo embellece: cuenta quiénes somos y cómo construimos la ciudad que merecemos”.
Con este reconocimiento, la capital se posiciona como un modelo de urbanismo creativo y participativo en América Latina.

¿Qué implica pertenecer a la Red de Ciudades Creativas?

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO agrupa a urbes que promueven la cultura y la innovación como herramientas de desarrollo sostenible.
Cada ciudad integra una categoría específica como gastronomía, literatura, música, diseño, cine o arquitectura.
En el caso de Quito, la arquitectura se entiende como historia viva, donde las plazas cuentan, los barrios dialogan y el paisaje se entrelaza con la montaña.

Ser parte de esta red internacional permitirá a Quito:

  • Impulsar intercambios académicos y artísticos.

  • Desarrollar proyectos urbanos sostenibles con apoyo internacional.

  • Fomentar la formación y movilidad de creadores.

  • Revalorizar la arquitectura tradicional y contemporánea.

Estas acciones fortalecen la visión de una ciudad inclusiva, que reconoce su pasado y proyecta un futuro basado en la creatividad y la cooperación.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana

Más de siete mil motociclistas fueron citados en Quito por infracciones de tránsito

Eunice Rivadeneira, Miss International Ecuador 2024, emprendió su viaje a Japón para la gala global

Desmontarán el puente peatonal de la Y: habrá cierres totales nocturnos hasta el 25 de noviembre

CAF y Banco Internacional destinan 75 millones de dólares para PYMEs lideradas por mujeres y proyectos verdes en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quito destaca en la Red de Ciudades Creativas por su arquitectura y memoria urbana

Más de siete mil motociclistas fueron citados en Quito por infracciones de tránsito

Eunice Rivadeneira, Miss International Ecuador 2024, emprendió su viaje a Japón para la gala global

Desmontarán el puente peatonal de la Y: habrá cierres totales nocturnos hasta el 25 de noviembre

CAF y Banco Internacional destinan 75 millones de dólares para PYMEs lideradas por mujeres y proyectos verdes en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de siete mil motociclistas fueron citados en Quito por infracciones de tránsito

Eunice Rivadeneira, Miss International Ecuador 2024, emprendió su viaje a Japón para la gala global

Desmontarán el puente peatonal de la Y: habrá cierres totales nocturnos hasta el 25 de noviembre

CAF y Banco Internacional destinan 75 millones de dólares para PYMEs lideradas por mujeres y proyectos verdes en Ecuador

Referéndum y consulta popular 2025: CNE confirma impresión total de papeletas electorales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO