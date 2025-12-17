Quito inaugura el intercambiador Mariana de Jesús y reduce tiempos de desplazamiento

Quito puso en funcionamiento el intercambiador Mariana de Jesús, una obra vial estratégica que reorganiza el tránsito, mejora la seguridad peatonal y beneficia a miles de usuarios diarios.

Desde el 15 de diciembre, el Municipio de Quito puso en operación el intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, en el norte de la ciudad, para reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y optimizar la movilidad urbana.

El nuevo intercambiador Mariana de Jesús se consolida como una infraestructura vital y estratégica para la movilidad entre el centro y el norte de Quito. La obra beneficia a más de 100.000 usuarios diarios.

La intervención forma parte del programa municipal de 3.001 obras y reorganiza el flujo vehicular en uno de los ejes más transitados de la capital. Además, fortalece la seguridad peatonal.

El proyecto entró en operación tras cumplir el plazo de 270 días, contados desde el 15 de marzo, fecha de inicio de la construcción, según información municipal.

Paso deprimido y conexión estratégica

Uno de los componentes principales es el paso deprimido, que permite una conexión directa y ágil desde la avenida Mariscal Sucre, reduciendo cruces conflictivos y tiempos de desplazamiento.

Esta solución técnica mejora la continuidad del tránsito vehicular y disminuye los puntos de congestión que históricamente se registraban en el sector.

La infraestructura se diseñó para responder a la alta demanda vehicular, con criterios de eficiencia y seguridad vial.

Renovación integral de la estructura vial

El proyecto incluyó la renovación de aproximadamente dos kilómetros de la estructura vial en el área de influencia. Los trabajos abarcaron carriles en sentido sur–norte y vías laterales.

También se rehabilitaron los giros de retorno al norte y sur, así como la conexión con la calle Juan de Acebedo, todos con estructura asfáltica nueva.

La obra incorporó señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías seguras para transporte público y nuevos pasos peatonales.

Espacio público y gestión de obra

Además de la infraestructura vial, el intercambiador integra áreas verdes y jardineras, que aportan al paisajismo urbano y al ordenamiento del espacio público.

Durante los 270 días de construcción, la movilidad se mantuvo operativa mediante una planificación por fases. Esta estrategia evitó cierres totales en la zona.

El Municipio informó que los ocho hitos constructivos se ejecutaron con medidas temporales y rutas alternas para reducir afectaciones al tránsito.

Obras complementarias y proyección futura

El intercambiador marca el inicio de una transformación vial en el norte de Quito. La obra fortaleció la integración con barrios altos mediante una rampa de retorno.

Esta rampa mantiene la conexión con la calle Juan Acevedo, mejorando la accesibilidad y continuidad de la red vial local.

Además, entre los proyectos futuros constan la prolongación de la calle Juan Pablo II, con enlace exclusivo a la avenida Mariscal Sucre, y el mejoramiento del paso peatonal del puente Obispo Díaz de la Madrid.