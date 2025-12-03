COMUNIDAD POR USD 1
Quito
Sociedad

Quito multiplica su población por ocho: La capital de Ecuador pasó de 319 mil habitantes a 2.6 millones en siete décadas

Al conmemorar sus 491 años de fundación, Quito no solo celebra su historia, sino también su impresionante transformación demográfica. Nuevos datos del INEC evidencian un crecimiento exponencial, donde la población de la capital se ha multiplicado.
Quito multiplica su población por ocho: La capital de Ecuador pasó de 319 mil habitantes a 2.6 millones en siete décadas. (Pexels)
Quito multiplica su población por ocho: La capital de Ecuador pasó de 319 mil habitantes a 2.6 millones en siete décadas. (Pexels)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

La capital de los ecuatorianos ha experimentado una metamorfosis demográfica sin precedentes en los últimos setenta años. En el contexto de las fiestas jubilares por sus 491 años de fundación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó un informe que detalla cómo Quito ha dejado de ser una urbe pequeña para convertirse en una metrópoli vibrante. Según los registros históricos comparativos entre el I Censo de Población de 1950 y el VIII Censo de 2022, la ciudad pasó de albergar a 319.221 personas a registrar una cifra de 2.679.722 habitantes.

Este salto poblacional representa una tasa de crecimiento intercensal del 2,3% anual sostenida durante más de siete décadas. La densidad actual de Quito refleja esta realidad, alcanzando las 638 personas por kilómetro cuadrado, un dato que ilustra la concentración urbana y los retos de planificación que enfrenta la ciudad moderna en comparación con la del siglo pasado.

Mujeres: La fuerza mayoritaria de la capital

La estructura social de la ciudad ha mantenido una tendencia constante en cuanto a su composición por sexo. Tanto en el censo de mediados del siglo XX como en el más reciente, las mujeres han representado la mayoría de la población en Quito. En 1950, el género femenino alcanzaba el 51,6% (164.831 mujeres), una proporción que se ha mantenido casi inalterable en 2022, situándose en el 51,7%, lo que equivale a 1.387.948 ciudadanas que mueven la vida de la capital.

De Amaguaña a Calderón: El cambio territorial

La expansión de la mancha urbana ha reconfigurado los polos de desarrollo de Quito. Hace 70 años, las parroquias más pobladas eran zonas como Amaguaña, Chillogallo y Santo Domingo de los Colorados (entonces vinculada censalmente), con poblaciones que no superaban los 8.000 habitantes. Hoy, la realidad es drásticamente distinta: Calderón se erige como la parroquia más poblada con 250.877 personas, seguida por Conocoto y Tumbaco, evidenciando cómo el crecimiento se ha desplazado hacia los valles y periferias del norte.

Memoria histórica: Zapatos y lenguas nativas

La riqueza de Quito también se resguarda en los archivos. La Biblioteca del INEC conserva más de 7.700 publicaciones que permiten viajar en el tiempo. Entre estas joyas documentales destacan los formularios del censo de 1950, que incluían preguntas que hoy parecerían curiosas pero que retratan la época: se indagaba si el ciudadano usaba ordinariamente zapatos, alpargatas o andaba descalzo, así como la lengua hablada en el seno familiar, reflejando la diversidad cultural de entonces.

Documentos aún más antiguos, como el Censo de 1906, muestran un Quito de apenas 50.841 habitantes. En aquel entonces, la calle Guayaquil era la arteria más poblada de la urbe, un contraste fascinante con la modernidad actual.

Hogares modernos: La era de las mascotas

El perfil de los hogares en Quito también ha evolucionado. El censo de 2022 incorporó por primera vez la variable de fauna urbana, revelando que en la capital existen 873.512 mascotas. De este universo, el 37% corresponde a perros, demostrando que la compañía animal es fundamental para las familias quiteñas, aunque un 44,3% de los hogares reportó no tener ni perros ni gatos.

