Racing Strasbourg vence a Aberdeen y clasifica a octavos con Kendry Páez de titular

Racing Strasbourg se impuso 0-1 al Aberdeen este jueves 11 de diciembre de 2025 en el Pittodrie Stadium, por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Conference League 2025-26. Con este resultado el club francés con actuación del ecuatoriano Kendry Páez accedió a octavos de final.

El encuentro inició con dominio escocés en los primeros minutos. El Aberdeen, dirigido por Jimmy Thelin, presionó alto, pero el Strasbourg, bajo la conducción de Liam Rosenior, mantuvo solidez defensiva. Kendry Páez, volante ecuatoriano de 18 años, arrancó como falso 9 en la formación 4-3-3 del equipo francés.

Desempeño de Páez

A los 20 minutos, Páez recibió tarjeta amarilla por una falta táctica en mediocampo, interrumpiendo un contraataque local. Posteriormente, el tricolor se desplazó a la banda derecha, donde participó en acciones ofensivas, incluyendo un intento de asistencia que no prosperó en gol.

El gol decisivo llegó a los 35 minutos. Martial Godo aprovechó un pase largo desde la defensa, eludió a un defensor rival y definió con un disparo cruzado ante el portero Dimitar Mitov, colocando el 1-0 que definió el encuentro. Este tanto, revisado por VAR, fue validado por la UEFA.

En la segunda mitad, el Strasbourg generó oportunidades para ampliar la ventaja. A los 55 minutos, el árbitro concedió un penal a favor de los visitantes por una infracción en el área. Ismael Doukouré asumió el cobro, pero Mitov atajó el remate central, manteniendo la diferencia mínima.

Participación de Páez y variantes tácticas

Páez disputó 58 minutos en total, contribuyendo con pases clave y un remate salvado por el portero local. El ecuatoriano, cedido por el Chelsea, fue reemplazado a los 59 minutos por Félix Lemaréchal, en una serie de variantes que incluyeron el ingreso de Rabby Nzingoula y Valentín Barco para reforzar el control del mediocampo.

El Aberdeen acumuló tarjetas, con Mats Knoester amonestado a los 7 y 75 minutos, y Dylan Lobban a los 75, lo que limitó su respuesta ofensiva. El equipo escocés registró posesión similar, alrededor del 48%, pero careció de precisión en remates, según datos oficiales de la UEFA.

El Strasbourg mantuvo la portería en cero, con intervenciones clave de Mike Penders en el arco. Páez, en su regreso al once inicial tras compromisos previos, acumula minutos valiosos en la competición europea, alineándose con su desarrollo en la Ligue 1 francesa.

Clasificación y cierre de fase

Con este triunfo, el Racing Strasbourg suma 13 puntos en cinco jornadas, con cuatro victorias y un empate, ubicándose al frente de la tabla de la fase de liga de la UEFA Conference League 2025-26. El equipo francés, invicto en el torneo, asegura el boleto directo a octavos de final, reservado para los primeros ocho clasificados en el formato de 36 equipos.

El Aberdeen, por su parte, complica su posición con esta derrota, acumulando resultados irregulares en la competición. Los escoceses, que empataron 1-1 ante Noah en la jornada anterior, enfrentan la necesidad de victorias en las rondas restantes para aspirar a playoffs.

La sexta y última fecha de la fase de liga se disputará el 18 de diciembre de 2025, donde el Strasbourg recibirá al Breiðablik islandés en el Stade de la Meinau. Este duelo servirá para definir el liderazgo final del grupo, aunque la clasificación ya esté asegurada.

La UEFA Conference League 2025-26 enfatiza la equidad en su fase de liga, con cada equipo jugando ocho partidos contra rivales sorteados. El Strasbourg, con su solidez defensiva y transiciones rápidas, se posiciona como contendiente sólido en la tercera competición europea de clubes.

Páez, figura emergente del fútbol ecuatoriano, continúa sumando experiencia continental. Su tarjeta amarilla no implica suspensión, permitiendo su presencia en el cierre de la fase.