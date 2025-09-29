Racismo en el fútbol peruano: el ecuatoriano Eryc Castillo víctima de agravios

El fútbol peruano vivió un episodio lamentable del que resultó víctima el ecuatoriano Eryc Castillo. El jugador de Alianza Lima recibió insultos racistas en el partido contra Cienciano, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, Perú.

Más allá del resultado final de 2-1 a favor del equipo local, lo ocurrido con Castillo encendió las alarmas. El atacante ecuatoriano no solo protagonizó acciones clave en el encuentro, sino que además debió soportar agresiones verbales cargadas de discriminación racial.

El compromiso correspondía a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Alianza Lima, dirigido por Néstor Gorosito, buscaba acortar la distancia con Universitario, líder del campeonato. En cancha estuvieron, además de Castillo, Fernando Gaibor por los visitantes y Carlos Garcés para el conjunto cusqueño.

Castillo expulsado e insultado

El aporte de “La Culebra” fue inmediato. Se mostró dinámico en el frente ofensivo y a los 54 minutos asistió a Paolo Guerrero para el empate parcial. Sin embargo, sobre el final, en su afán de recuperar un balón, el ecuatoriano Castillo fue expulsado tras una fuerte entrada. Era la segunda roja para los blanquiazules, ya que Carlos Zambrano había salido al minuto 35.

El momento más grave se dio tras la expulsión. Mientras Castillo dejaba el terreno, desde las gradas se escucharon gritos cargados de racismo. Los insultos se centraron en su color de piel e incluyeron comparaciones denigrantes con un animal, lo que desató la indignación de los presentes.

Hasta ahora, ni el futbolista Eryc Castillo ni el club limeño se han pronunciado oficialmente tras estos acontecimientos. Sin embargo, el caso reabre el debate sobre la necesidad de medidas firmes contra el racismo en el fútbol sudamericano, un problema que se repite en diferentes ligas de la región. La prensa peruana manifestó su rechazo al hecho discriminatorio. Hinchas limeños también esperan sanciones contra los agresores.