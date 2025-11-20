Rafa Nadal regresa a las canchas un año después de su retirada y apunta a Roland Garros 2026

El tenista español Rafa Nadal ha vuelto este jueves 20 de noviembre a pisar una cancha de tenis con raqueta en mano por primera vez desde su despedida, hace un año. Su retiro se dio en las finales de la Copa Davis 2024 disputadas en Málaga. Poseedor de 22 títulos de Grand Slam, realizó un entrenamiento en la Rafa Nadal Academy by Movistar. Jugó ante la joven promesa filipina Alex Eala, número 1 junior en 2022 y actual jugadora del WTA.

La práctica, de carácter ligero, marcó el inicio de la preparación específica del mallorquín de cara a su regreso competitivo. Él mismo ha confirmado que su regreso se limitará exclusivamente al torneo de Roland Garros 2026. La última comparecencia oficial de Nadal se produjo el 19 de noviembre de 2024. Ese día cayó en tres sets (6-4, 6-4, 7-6) ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Rafa Nadal se despedirá en el Roland Garros

Aquello ocurrió en el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis entre España y Países Bajos. Posteriormente, el equipo español quedó eliminado en el punto de dobles. Tras la sesión, Nadal publicó en sus redes: “Un año después, fue una gran sensación volver a una pista de tenis. Fue genial entrenar contigo, Alex Eala. La próxima vez estaré más fuerte”. El mensaje, acompañado de varias fotos, supera los millones de interacciones.</strong>

Fuentes cercanas al entorno de Rafa Nadal, han reiterado en las últimas semanas que el tenista, de 39 años, solo contempla regresar al circuito profesional para disputar Roland Garros. El español ha conquistado en catorce ocasiones (récord absoluto) dicho torneo y buscará despedirse definitivamente ante su público. El cuadro principal de Roland Garros 2026 dará comienzo el domingo 24 de mayo.

Uno de los tenistas más laureados del mundo

La reaparición del balear genera máxima expectación en el mundo del tenis, ya que supondrá el regreso de uno de los jugadores más laureados de la historia exactamente 20 años después de su primer título en París (2005). Su preparación se desarrollará principalmente en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar, que hoy ha celebrado la jornada como un evento histórico para alumnos y trabajadores.

Con este entrenamiento, Nadal inicia la cuenta atrás para lo que él mismo ha definido como “el último capítulo” de su carrera deportiva, centrado exclusivamente en el Grand Slam de tierra batida parisina.