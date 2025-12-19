Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

El expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, envió una carta al diario estadounidense The New York Times para aclarar afirmaciones publicadas en un reportaje que describe a Ecuador como una “superautopista para la cocaína”. La misiva fue divulgada el 18 de diciembre de 2025 a través de la cuenta de Correa en la red social X, con el objetivo de corregir lo que considera una correlación falsa entre la no renovación del acuerdo con Estados Unidos en la Base de Manta en 2009 y el aumento de la criminalidad relacionada con el narcotráfico en el país.

En la carta, Correa argumenta que la decisión soberana de no extender el Forward Operating Location (FOL) no inició una escalada criminal, sino que fortaleció las capacidades antinarcóticos del Estado ecuatoriano. Basado en datos oficiales y evidencia comparada, el exmandatario solicita una aclaración o actualización del reportaje para reflejar la “evidencia histórica disponible”.

#CartaAbiertaNYT | La verdad es un derecho, un principio que debe marcar nuestro accionar. Hacemos pública la carta al @nytimes sobre la base de Manta. pic.twitter.com/040QOKNFpX — Rafael Correa (@MashiRafael) December 18, 2025

Detalles del reportaje de The New York Times

El reportaje de The New York Times, elaborado por la periodista Maria Abi-Habib, fue publicado recientemente y señala que hasta el 70% de la oferta mundial de cocaína transita por Ecuador. El texto alude directamente a la salida de la Base de Manta en 2009, operada por Estados Unidos durante el gobierno de Correa, como un factor que dejó al país sin un plan antinarcóticos sólido respaldado por Washington. Según el informe, esta decisión, influida por razones políticas y legales, contribuyó a la transformación de Ecuador en una ruta clave para el tráfico de drogas.

Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, rechaza esta interpretación. En su mensaje en X, escribió: “La verdad es un derecho, un principio que debe marcar nuestro accionar. Hacemos pública la carta al New York Times sobre la base de Manta”. En el documento, detalla que la afirmación del medio “no corresponde a la realidad documentada para el periodo 2007-2017 y reproduce una correlación falsa que distorsiona la comprensión del caso ecuatoriano”.

Argumentos clave en la defensa de Correa

Como argumentos principales, Correa destaca que la recuperación del control territorial tras la salida de la base impulsó mejoras en la seguridad. “La salida de la Base de Manta no debilitó la capacidad antinarcóticos del Estado ecuatoriano, sino que la fortaleció”, afirma en la carta. Especifica que se modernizó la inteligencia policial y militar e incluso se desplegaron radares propios. Además, se ampliaron las capacidades marítimas y aéreas de las Fuerzas Armadas, y se consolidaron unidades de investigación especializadas.

Además, cita indicadores de seguridad pública para respaldar su posición. “A partir de 2009 —año en el que no se renovó el acuerdo para la operación estadounidense en la Base de Manta—, se registraron los años más seguros”, indica. El exmandatario se refiere a la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes como el “indicador más sensible y universal” para evaluar la seguridad. Según Correa, esta métrica demuestra que no hubo una “escalada a partir de 2009”, contradiciendo la narrativa del reportaje.

Causas actuales de la inseguridad según Correa

El expresidente atribuye la situación actual de inseguridad en Ecuador a múltiples causas que se originan en 2018, no en 2009. “La relación entre soberanía, inversión estatal y seguridad fue documentada por organismos multilaterales”, añade, sin especificar cuáles. Con estos puntos, Correa propone una colaboración constructiva: “Desde un espíritu de colaboración constructiva, consideramos valioso que el New York Times revise la afirmación señalada o incorpore una actualización que refleje la evidencia histórica disponible”.

El contexto histórico de la Base de Manta remonta a 1999, cuando Ecuador firmó un acuerdo con Estados Unidos para su uso como punto de operaciones contra el narcotráfico. El convenio expiró en 2009 bajo el gobierno de Correa. El exmandatario priorizó la soberanía nacional y argumentó que la presencia extranjera violaba la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008. Desde entonces, Ecuador ha enfrentado desafíos crecientes en el control del tráfico de drogas. Con puertos como Guayaquil convertidos en hubs para el envío de cocaína hacia Europa y Norteamérica. Esto de acuerdo a informes de agencias internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Contexto del reportaje y respuesta pendiente