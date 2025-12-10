Rafael Márquez asumirá la Selección de México tras el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó este martes que Rafael Márquez asumirá la dirección técnica de la Selección de México tras el Mundial 2026, como parte del proyecto rumbo al Mundial 2030.

Rafael Márquez dirigirá a la Selección de México después del Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol anunció oficialmente que Rafael Márquez, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del país, será el próximo seleccionador nacional una vez culmine el Mundial 2026. El anuncio lo realizó el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega. Él explicó que la decisión forma parte de la planificación estructural establecida para el siguiente ciclo mundialista.

La confirmación pone fin a las especulaciones sobre otros nombres vinculados al cargo, entre ellos Antonio Mohamed, y despeja el camino para que Márquez tome el control del proyecto deportivo. De acuerdo con Sisniega, la designación está incluida en su contrato actual y se ejecutará al cierre de la participación mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Hasta ese momento, Márquez se desempeñará como asistente técnico de Javier Aguirre, encargado de dirigir al Tri durante el torneo que México compartirá como sede con Estados Unidos y Canadá.

Un proyecto planificado para dar continuidad al proceso

El directivo aseguró que la FMF mantiene una hoja de ruta definida hacia el Mundial 2030. El eje principal es la continuidad del proceso de trabajo. Según detalló, Márquez ya participa en reuniones técnicas y análisis deportivos junto a Aguirre. El objetivo de integrarse plenamente al cuerpo técnico desde antes de asumir el mando.

Sisniega también confirmó que el exdefensor trabaja en la conformación de su futuro cuerpo técnico y en la observación de jóvenes talentos. Ellos podrían formar parte de sus primeras convocatorias a partir de 2027. La FMF busca fortalecer las divisiones juveniles y alinear sus procesos con la selección mayor para garantizar una transición ordenada. En este contexto, el perfil de Márquez es considerado idóneo por su experiencia internacional y su conocimiento del fútbol mexicano. El directivo destacó que el plan avanza según lo previsto y que la decisión no responde a situaciones coyunturales, sino a una estructura de trabajo a largo plazo.

La trayectoria de una leyenda del fútbol mexicano

Con 46 años, Rafael Márquez es reconocido como uno de los jugadores más influyentes en la historia del balompié mexicano, junto con Hugo Sánchez. Su carrera incluye un destacado paso por clubes como FC Barcelona, donde ganó múltiples títulos, incluyendo la Champions League. Además se consolidó como uno de los defensores más completos de su época.

En la Selección de México, Márquez tuvo una participación histórica: disputó cinco Mundiales, jugó seis Copas América —incluido el subcampeonato del 2001— y conquistó dos ediciones de la Copa Oro. También fue capitán del equipo que ganó la Copa Confederaciones 1999 ante Brasil, uno de los mayores logros de México a nivel internacional.