Ramiro Abad: “Queremos un centro comercial que funcione”

Ramiro Abad, presidente de la Federación de Comerciantes 3 de Julio, habla sobre la reubicación de comerciantes en Santo Domingo, el proyecto del Mall Santo Domingo y su postura firme frente al Municipio. Asegura que no se oponen al desarrollo, pero exigen respeto, inclusión y claridad en el traslado propuesto por el Municipio de Santo Domingo y ordenado por un juez.

¿Cuál es la postura de la Federación frente a la propuesta del Municipio para reubicar a los comerciantes?

Nosotros no nos oponemos a una reubicación. Queremos que se planifique con tiempo, con estudios, con equipos técnicos y con socialización real. No queremos una reubicación de papel ni una imposición desde un escritorio, como ha ocurrido antes. Queremos que se haga un proyecto integral, un proyecto que sea junto a nosotros los que vamos a ser, en este caso sería beneficiados los que vamos a pagar, porque sabemos que no es nada gratis, sabemos que tenemos que pagar por cada local y lo que no queremos es que se nos pinte una cosa y se haga otra como viene siendo esta administración municipal.

Reubicación de comerciantes en Santo Domingo: “Queremos un proyecto real», dice Abad

¿Qué les presentó el Municipio hasta ahora?

El alcalde nos dijo que ya hay un cronograma y un costo de 15 millones. Pero no existe un estudio técnico, ni social, ni económico. Solo nos mostraron seis hojas, sin sellos ni firmas de ningún responsable. , era simplemente un bosquejo que habían bajado en un proyecto anterior. Y nosotros nos basamos en esta resolución, clarito dice el juez, que dice que tenemos que juntos, que un proyecto que tiene que nacer fruto del consenso, socialización, dice, entre las partes. Y eso no existió.

Nosotros en ese sentido seguimos esperando. Gracias a Dios, en la audiencia se dio la ratificación, el señor juez se ratificó en su sentencia. Y esperamos que el municipio haga las cosas bien.

¿Qué necesita un proyecto para ser aceptado por ustedes?

Primero, un estudio real de movilidad, de economía, de cuántos comerciantes somos. Después, un proyecto arquitectónico funcional. “Hemos planteado locales de 4×3 metros, mínimo 100 parqueos, anclas comerciales y acceso al transporte público. Queremos un centro de comercio que funcione”.

Nosotros lo que proponemos es que se nos llame o se nos envíe los estudios técnicos de factibilidad. Para nosotros revisarlos con nuestros técnicos, socializarlos con nuestra gente, como lo hicimos asociación por asociación cuando nos envió esas seis hojas del proyecto.

Reubicación de comerciantes en Santo Domingo: Lo que proponen los autónomos

¿Han presentado estas propuestas oficialmente?

Sí, en más de tres reuniones. Hemos entregado documentos con observaciones. También pedimos formar una mesa técnica para trabajar junto con los técnicos municipales. Pero no han tomado en cuenta nuestros aportes. Todo lo que se hace lo deciden entre cuatro paredes, sin diálogo.

Incluso ya le habíamos propuesto al alcalde, por ejemplo, que los locales sean de 4×3, pero no todos. Propusimos que vaya la Miniterminal, señor alcalde tiene que ir junto a nosotros porque el 70, 80% de nuestros clientes son de las parroquias son de los sectores populares.

Tiene que establecerse la gran troncal con paradas de buses con la finalidad de que la gente pase por ahí, pero tiene que haber las paradas de buses de todos los sectores de todos los sectores, para que el centro comercial también tenga fluidez.

Traslado de comerciantes, exigen estudios y mesa técnica

¿Qué impacto tiene la situación actual en los comerciantes?

Ya no hay mini terminal. Eso ha bajado el flujo de gente. “El comercio ha bajado un 40 %, y eso afecta directamente a las familias”. Muchos compañeros ya no venden lo mismo y tienen deudas.

¿Hay división dentro de la Federación de Comerciantes 3 de Julio?

Es falso. “Cuando yo entré en 2021, la Federación tenía 7 asociaciones. Hoy tenemos 11”. Hemos sumado más organizaciones, incluso de comerciantes autónomos. Hay críticas, claro, pero seguimos unidos porque defendemos el sustento de más de 1.300 familias.

“No somos enemigos del desarrollo”

¿Y con los tricicleros? ¿Hay conflicto o unidad?

Ellos tienen su proceso aparte, pero nos respetamos mutuamente. Los tricicleros también están organizados. Nosotros no bloqueamos a nadie. El problema es que no hay control: vienen personas de otras ciudades a ocupar espacios públicos sin orden.

¿Qué dicen de las declaraciones de los vecinos de la peatonal sobre el mal estado del alcantarillado?

Que lo arreglen. El alcantarillado no es culpa de los comerciantes”. Si Epmapa tiene que intervenir, que lo haga. Pero que no usen eso como pretexto para sacarnos. Si quieren construir algo nuevo, que lo hagan con estudios, no con excusas.

¿Qué significa esta lucha para ustedes como Federación?

Significa dignidad. Ya hemos vivido muchas promesas incumplidas. Esta vez no vamos a permitir que se repita. No somos enemigos del desarrollo, pero tampoco vamos a aceptar proyectos impuestos, sin información, sin socialización, sin participación.