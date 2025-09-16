Real Madrid con doblete de Mbappé remonta a Olympique de Marsella en su debut

Real Madrid venció 2-1 al Olympique de Marsella en su debut en la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26, este martes 16 de septiembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu.

La victoria, dirigida por Xabi Alonso, llega pese a la expulsión de Dani Carvajal al 72′ por agredir con la cabeza al portero Gerónimo Rulli, confirmada por el VAR.

Este triunfo otorga los primeros tres puntos al Real Madrid en el nuevo formato de liga con 36 equipos, donde cada uno disputa ocho partidos. El Marsella, bajo Roberto De Zerbi, mostró resistencia pero no pudo contener la presión madridista.

Del dominio inicial a la remontada temprana

El partido comenzó con ritmo alto en el Bernabéu, con más de 4.000 aficionados franceses presentes. Al minuto 2, Mbappé intentó una chilena en un rebote que rozó el poste. Poco después, Rulli cometió un error en un saque de puerta que casi cuesta el 1-0.

Sin embargo, al minuto 4, Trent Alexander-Arnold sufrió una lesión en el isquiotibial y fue sustituido por Carvajal. El Real Madrid generó ocasiones, como una jugada de Franco Mastantuono por la derecha al 10′, pero sin ángulo para definir ante Rulli. Mbappé erró un mano a mano al 15′.

El Marsella optó por ataques directos con Mason Greenwood y Weah en las bandas, evitando laterales profundos. Al 22′, tras un fallo en la salida madridista, Greenwood asistió a Weah para el 0-1. El Bernabéu se silenció temporalmente. Inmediatamente, al 28′, Geoffrey Kondogbia cometió penalti sobre Rodrygo Goes –su cuarta falta en media hora–, y Mbappé empató con un disparo cruzado al 1-1.

Mastantuono condujo al 30′ evitando rivales hasta plantarse ante Rulli, pero forzó el remate. Pierre-Emerick Aubameyang tuvo un mano a mano ante Thibaut Courtois al 35′, que se fue desviado. En el 45+2′, Mastantuono remató alto en el área. El primer tiempo terminó 1-1, con el Real Madrid dominando posesión (62%) y 14 tiros, pero solo 4 a puerta.

Expulsión y penal decisivo para la victoria

Tras el descanso, el Real Madrid presionó con ocasiones de Rodrygo al 48′ y Mbappé al 52′, ambas detenidas por Rulli, quien sumó 13 paradas en total. El Marsella contraatacó con Aubameyang más activo, pero Courtois no fue exigido.

Al 60′, Alonso sustituyó a Mastantuono por Brahim Díaz y a Jude Bellingham por Aurélien Tchouaméni. Al 65′, Vinícius Júnior entró por Arda Güler, marcando su segundo banquillo consecutivo. El Marsella resistió con un plan de contragolpes.

Al 72′, antes de un córner, Carvajal golpeó con la cabeza en la cara a Rulli durante un forcejeo, lo que el árbitro Jesús Gil Manzano sancionó con roja directa tras revisión VAR. El Real Madrid jugó con 10 hombres los últimos 20 minutos. Rulli, argentino de 32 años, fue clave con intervenciones como un tiro de Brahim al 75′.

Al 81′, tras una combinación de tacón entre Tchouaméni, Mbappé y Vinícius, Valentin Belardi cometió penalti por mano, y Mbappé anotó el 2-1 al ángulo. El Real Madrid defendió con orden el resto del partido, sin conceder ocasiones claras. El Marsella presionó en el 90+3′ con un tiro de Amine Harit, pero Courtois lo atrapó.

Rendimiento y estadísticas clave del encuentro

El Real Madrid remató 29 veces, con 10 a puerta, frente a 7 tiros del Marsella (3 a puerta). Mbappé, de 26 años, completó su doblete de penalti y sumó 3 goles en la temporada europea. Rulli registró un récord personal con 13 paradas, superando su marca anterior. Weah, estadounidense de 25 años, abrió el marcador con su primer gol en Champions.

La lesión de Alexander-Arnold, inglés de 27 años, se confirmó como desgarro en el isquiotibial, con recuperación estimada en tres semanas. Carvajal, de 33 años, acumula tres expulsiones en su carrera europea.

UEFA Champions League 2025-26 y el nuevo formato

La UEFA Champions League 2025-26 introduce la Fase Liga con 36 equipos, cada uno jugando ocho partidos (cuatro locales, cuatro visitantes) contra rivales sorteados. Los ocho primeros avanzan directamente a octavos; del 9º al 24º disputan playoffs. El Real Madrid, campeón en 2024 y 2022, inicia bajo Xabi Alonso, quien asumió en 2025 tras Carlo Ancelotti. Alonso, de 43 años, ganó la Bundesliga con Bayer Leverkusen en 2023-24 antes de volver a Madrid.

El Marsella, clasificado como tercero en Ligue 1 2024-25, regresa a Champions tras ausencia en 2024-25. De Zerbi, italiano de 46 años, dirige desde 2024, con un estilo de posesión alta. El Bernabéu, con capacidad para 81.000 espectadores, registró 78.000 asistentes.

Mbappé, fichado en 2024 por 177 millones de dólares, suma 15 goles en 10 partidos esta temporada. El Real Madrid lidera La Liga con 10 puntos en cuatro jornadas. Próximo partido: ante Alavés el 21 de septiembre de 2025.

El Marsella ocupa el cuarto lugar en Ligue 1 con 7 puntos. Su siguiente duelo: contra Lille el 20 de septiembre. Este resultado posiciona al Real Madrid en el tercer lugar provisional de la Fase Liga, empatado con 3 puntos.