Real Madrid necesita reaccionar ante el Athletic si no quiere perder de vista al puntero FC Barcelona

El Real Madrid visita este miércoles, a las 13h00, al Athletic Club en la adelantada jornada 19 de LaLiga, un duelo al que los blancos llegan tras perder el liderato con su tercer empate doméstico seguido fuera de casa y con la necesidad de ganar para despejar las dudas y no alejarse de la lucha por la cabeza. Mientras que, el equipo vasco, quiere aprovechar el impulso de su último triunfo y encontrar la solidez en casa que les permita solo mirar hacia arriba.

Con motivo de la Supercopa que se diputará en Arabia Saudí en enero, San Mamés recibe, en la jornada 19, a un Real Madrid tercero a un punto del líder e inmerso en un mar de incertidumbre y malas sensaciones fuera de casa, después de un mes de noviembre negro en lo que a resultados y juego se refiere.

Los pupilos de Xabi Alonso solo han vencido en el último mes al Olympiacos en Champions, en un encuentro en el que el ‘huracán’ Kylian Mbappé destrozó con un ‘póker’ a un equipo griego que terminó con opciones de empatar el partido (3-4) por la fragilidad defensiva. Y es que el conjunto merengue presiona y defiende peor que en los primeros dos meses y medio de competición.

Real Madrid, otra vez a prueba

Prueba de ello es su debilidad lejos del Santiago Bernabéu, con tres empates consecutivos ante Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) y Girona (1-1), para dejarse seis puntos y tirar por tierra la ventaja de cinco puntos como líder sobre el FC Barcelona -que ahora comanda- con la que salió del Clásico. Además, después de San Mamés volverán al Bernabéu recibiendo al Celta y después al complejo Manchester City.

Por ello, los blancos necesitan una reacción convincente en un feudo siempre complicado por el ambiente caliente y el empuje que siempre ponen los ‘leones’ en casa. Ya lo pudo comprobar el Real Madrid el curso pasado, cuando perdieron (2-1) coincidiendo con la peor etapa de Mbappé como madridista -erró un penalti-, mientras el equipo buscaba un equilibrio que todavía está por descubrir al cien por cien.

Con la derrota por 1-0 del Madrid en Anfield, son cuatro partidos sin ganar de los últimos cinco, encajando en ellos siempre un primer gol en contra. Y es que esa fragilidad atrás también podría explicarse por las bajas sensibles en defensa. En Bilbao no estarán seguro Dani Carvajal ni Ferland Mendy, mientras que David Alaba y Dean Huijsen son duda por sendas sobrecargas.

Se rearma el blanco

Vuelve Raúl Asencio, baja en Montilivi por una gastroenteritis, aunque el gran nivel mostrado por la pareja Éder Militao-Antonio Rüdiger ante el Girona haría a Xabi Alonso decantarse por repetir nombres en el eje de la zaga. En principio, Álvaro Carreras regresa al carril izquierdo, mientras Trent Alexander-Arnold sigue lejos de su mejor nivel y mostrando muchas dudas a nivel defensivo.

Por delante, un Aurélien Tchouaméni fijo como pivote y Fede Valverde, que vuelve a ‘ser’ centrocampista, mientras Alonso sigue buscando la fórmula perfecta para que Arda Güler, más peligroso cerca del área, y Jude Bellingham, que vuelve al estadio en el que marcó su primer gol con el Madrid, encajen. Arriba, el letal Mbappé -14 goles en 14 jornadas- y un Vinícius Júnior algo más activo.

Enfrente estará un Athletic marcado por la irregularidad, pero impulsado por su última victoria (0-2) contra el Levante UD, la segunda en sus últimos ocho encuentros y que les permitió romper una serie de dos partidos sin ver puerta -el 4-0 en Barcelona y el 0-0 ante el Slavia de Praga de Europa League-.

A no dar por perdido a nadie

Los ‘leones’, que después recibirán al Atlético de Madrid y al PSG en Champions, son octavos con 20 puntos y quieren dar un golpe sobre la mesa en casa, donde solo han ganado 2 de sus últimos 5 partidos de Liga, para así mantenerse como opción real al ‘top 6’.

Y es que la falta de gol es uno de los lastres principales de este Athletic, por la lesión de Maroan Sannadi y un Gorka Guruzeta que ha marcado solo una diana en Liga. Por ello, está por ver si Ernesto Valverde le da la titularidad al delantero de Donostia por tercer partido consecutivo o si se decanta por la figura del falso ‘9’ con Unai Gómez, que también puede ser mediapunta en detrimento del joven Selton Sánchez.

Las bajas también de Robert Navarro, por un esguince de tobillo, y de Oihan Sancet, por sanción, obligan a hacer retoques en un once difícil de predecir por las habituales rotaciones del técnico extremeño. Iñaki Williams sigue recuperándose y su hermano Nico es duda, aunque sí es probable que sea de la partida ante los blancos, con Álex Berenguer por la derecha.

El doble pivote estaría reservado a Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta, y Aymeric Laporte, tras superar un proceso vírico, formaría en el eje de la zaga junto a Dani Vivian. Mientras, en los laterales, Andoni Gorosabel es el favorito para la derecha e Iñigo Lekue y Adama Boiro esperan su turno si, finalmente, Yuri Berchiche no llega. Será un duro rival para el Madrid y un momento de extrema presión.