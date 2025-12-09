Real Madrid vs Manchester City: examen de urgencia para Xabi Alonso en la Champions League y su futuro merengue

El Santiago Bernabéu, a las 15h00, vuelve a tensarse en un día destinado a dirimir dudas y en momentos en que la clasificación obliga a ganar. Real Madrid y Manchester City se juegan más que tres puntos: se miden proyectos, temple y la necesidad de reafirmarse en la fase de grupos. Xabi Alonso necesita una reacción que calme la ola de críticas; Pep Guardiola busca precisión para que su equipo recupere la autoridad europea perdida en episodios recientes.

El Madrid llega con 12 puntos y la aspiración de asegurar su plaza entre los ocho mejores sin depender del repechaje. El City, con 10 unidades, necesita vencer para consolidar sus opciones y evitar sorpresas en la recta final. En ese escenario, el duelo adquiere aires de final adelantada, con el Bernabéu como escenario ineludible.

La irregularidad merengue encendió alarmas. Solo una victoria en los últimos cinco partidos de Liga y la derrota ante el Celta en el Bernabéu revelaron carencias en intensidad y control del juego. La expulsión de un rival activó una reacción tardía, pero el equipo no encontró el hilo conductor que exige un proyecto ambicioso. La exigencia ahora es máxima; no solo por los resultados, sino por la idea de juego que debe consolidarse.

Real Madrid con duro rival

Frente a esa necesidad aparece un City en transformación. Guardiola presenta un equipo con mejor verticalidad ofensiva y efectivos en gran momento: Phil Foden, Rayan Cherki, Erling Haaland y Jérémy Doku aportan dinamismo y gol. Sin embargo, la solidez defensiva sigue pendiente: el conjunto inglés encajó seis tantos en su racha de tres triunfos en la Premier. Ese detalle convierte al partido en un choque de sensibilidades tácticas.

Historial y memoria pesan. Es la quinta temporada consecutiva de cruces entre ambos, con episodios vibrantes para uno y otro. El curso anterior dejó la simbólica primera victoria blanca en el Etihad y un contundente triunfo en el Bernabéu; episodios que alimentan la rivalidad moderna. Aun así, las versiones actuales de ambos equipos muestran diferencias notables respecto a enfrentamientos previos.

Las bajas condicionan planteamientos. En el Real Madrid la nómina defensiva es un quebradero de cabeza: ausencias que obligan a rehacer marcas y roles. Además, el golpe en el dedo y las molestias musculares de Mbappé complican la propuesta ofensiva. Rodrygo Goes, Gonzalo García o Dani Ceballos asoman como alternativas para aportar frescura y equilibrio en la medular.

Variantes tácticas

Guardiola, por su parte, pierde efectivos que habitualmente organizan juego y contención; la rotación y la lectura del partido serán claves. El técnico catalán suele encontrar variantes tácticas capaces de explotar debilidades rivales, y el Bernabéu siempre le exige respuestas creativas y directas.

Más allá de nombres, esta cita requiere actitud. El público y la plantilla esperan ver un equipo que imponga intensidad, claridad en la circulación y determinación para aprovechar espacios. Si el Madrid combina oficio y personalidad, potenciará sus opciones en la competición; si flaquea, la presión crecerá sobre el proyecto.

La noche promete tensión, pausa y momentos de vértigo. En el estadio, cada acción será medida como síntoma de evolución o retroceso. El resultado no solo definirá una jornada: condicionará la percepción sobre el camino que ambos equipos transitan en Europa. El partido definirá esperanzas y responsabilidades.

Alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Gonzalo García.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O’Reilly; Nicolás González Iglesias, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Erling Haaland y Jérémy Doku.