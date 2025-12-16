Real Oviedo anuncia a Guillermo Almada como nuevo entrenador hasta final de temporada

Real Oviedo ha anunciado este 16 de diciembre de 2025 la llegada del técnico uruguayo Guillermo Almada, de 56 años, como nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada, tras alcanzar un acuerdo con el Real Valladolid por el traspaso de sus derechos federativos. Almada sustituye a Luis Carrión, destituido recientemente, y llega acompañado de su segundo entrenador, Darwin Quintana, en Oviedo, donde el club busca revertir su situación en LaLiga EA Sports.

El club carbayón emitió un comunicado oficial detallando la operación. “El Real Oviedo y el Real Valladolid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada para que el uruguayo se convierta en nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada”, indica el texto.

Almada este martes dirigió su primer entrenamiento, aunque no realizará declaraciones hasta su presentación oficial, prevista para los próximos días.

Trayectoria de Guillermo Almada

La carrera de Almada comenzó en los banquillos con el Tacuarembó FC en Uruguay. Posteriormente, dirigió al River Plate de Montevideo y al Barcelona S.C. de Ecuador.

En 2019, el técnico dio el salto a México, donde entrenó al Santos Laguna y, más tarde, al Pachuca. Con los Tuzos logró sus mayores éxitos: un título de Apertura, una Concacaf Champions League, un Challenger Cup, un Derby de las Américas y la clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA.

Esta temporada, Almada había dirigido al Real Valladolid en Segunda División antes de su traspaso al Oviedo.

Real Oviedo y su objetivo

El nombramiento se produce en un momento delicado para el Real Oviedo, que ocupa posiciones de descenso en LaLiga EA Sports tras la destitución de Luis Carrión.

El Grupo Pachuca, propietario mayoritario del club, ha apostado por Almada, conocido por su experiencia en el fútbol mexicano y sudamericano.

El técnico uruguayo se incorpora como el tercer entrenador del equipo en la actual campaña, tras Veljko Paunovic y Carrión.

El Oviedo busca mejorar su rendimiento con la llegada de Almada, quien debutará en el banquillo en los próximos encuentros ligueros.

El acuerdo entre los clubes ha permitido esta operación inusual, con el traspaso de derechos federativos como mecanismo regulado por la normativa.

Almada no ofrecerá declaraciones hasta su presentación oficial, enfocándose inicialmente en el trabajo con la plantilla.

Esta contratación representa un cambio significativo en el proyecto deportivo del Real Oviedo para lo que resta de temporada.