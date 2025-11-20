Reaparece el chikungunya en Portoviejo con un caso importado que está controlado

Un caso de chikungunya ha sido confirmado en Portoviejo, pero las autoridades aseguran que está controlado y no hay riesgo de propagación. Freddy Macías, jefe de brigada del Departamento de Control Vectorial de la Zona 4, informó que se trata de un caso importado, de una mujer proveniente de Cuba que ingresó al país ya infectada, pero el caso está bajo control.

Según Macías, la paciente reside en una urbanización privada de Portoviejo. Para prevenir un contagio local, se activaron de inmediato los protocolos iniciando con el cerco epidemiológico hace una semana.

Este jueves 20 de noviembre, se realizó el segundo cerco epidemiológico, verificado en los domicilios de la urbanización la posible existencia del mosquito vector y criaderos de mosquito. Además, se fumigó el sector y se planea un tercer cerco epidemiológico en los próximos días, como parte del procedimiento en estos casos, explicó.

Contexto histórico y epidemiológico en Ecuador

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2023 también se registró un caso importado de chikungunya en Ecuador. En 2024 no hubo ningún caso, mientras que el caso importado de este año se dio en la semana 46 (del 10 al 16 de noviembre)

El chikungunya no es nuevo en Ecuador. En 2015 fue registrado el año con más casos, mientras que desde entonces los reportes se han mantenido bajos, principalmente.

¿Qué es el chikungunya y cómo se transmite?

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitos hembras infectados, especialmente de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, las mismas que transmiten dengue y Zika, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos insectos pican durante el día y depositan sus huevos en agua estancada, como en recipientes domésticos. Cuando un mosquito no infectado pica a una persona con el virus en sangre, puede adquirirlo y luego transmitirlo a otra persona, perpetuando el ciclo.

Síntomas, riesgos y tratamiento

Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y ocho días después de la picadura, aunque pueden manifestarse entre 2 y 12 días. Según la OMS, los signos más comunes incluyen fiebre alta súbita, dolor articular intenso, inflamación de articulaciones, dolores musculares, cefalea, fatiga, náuseas y erupciones cutáneas.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan por completo, algunos casos pueden presentar complicaciones más graves, como problemas neurológicos, cardíacos u oftalmológicos. Las personas más vulnerables son los recién nacidos, especialmente si la madre estuvo infectada durante el parto, y los adultos mayores con enfermedades preexistentes, detalla la OMS.

Para evitar la propagación del virus, las autoridades sanitarias enfatizan la eliminación de criaderos de mosquitos. Comprar, vaciar y limpiar recipientes que acumulan agua es clave. Se recomienda usar repelente, ropa que cubra la piel y mosquiteros, especialmente en zonas donde los mosquitos picotean durante el día.