Receta tradicional de sopaipillas: ingredientes, preparación y variantes

Las sopaipillas son una preparación tradicional de la gastronomía chilena, hechas a base de harina, zapallo y manteca, que se fríen hasta quedar doradas y crujientes. Su consumo es popular en toda la región, especialmente durante días lluviosos o fríos. Esta receta, difundida por organismos como la Fundación para la Promoción Gastronómica de Chile, es considerada representativa del patrimonio culinario del país.

Sopaipillas, un plato típico con raíces profundas

Las sopaipillas tienen una historia larga en Chile. Aunque existen versiones similares en otras partes de Latinoamérica, la variante chilena incorpora puré de zapallo cocido, lo que le da un color anaranjado y una textura particular. Esta preparación es habitual en hogares de todas las regiones del país, y también se encuentra en puestos callejeros, ferias y restaurantes tradicionales.

El consumo de sopaipillas es habitual durante el invierno o cuando llueve. En su versión dulce, conocidas como sopaipillas pasadas, se sirven bañadas en un almíbar de chancaca con canela y cáscara de naranja. Esta variante es especialmente popular en el sur del país y se considera una receta de herencia familiar.

Según registros históricos del Museo Chileno de Arte Precolombino, el uso de zapallo en la alimentación tiene raíces prehispánicas, mientras que la técnica de fritura llegó con la colonización. Las sopaipillas actuales combinan ambos orígenes, consolidándose como un ícono gastronómico nacional.

Ingredientes y preparación paso a paso

Ingredientes básicos (para 4 personas):

2 tazas de harina de trigo (250 g)

(250 g) 2 cucharadas de manteca o margarina (30 g)

o margarina (30 g) 1/2 taza de puré de zapallo cocido

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de polvos de hornear

Agua tibia , cantidad necesaria (entre 1/4 y 1/2 taza)

, cantidad necesaria (entre 1/4 y 1/2 taza) Aceite vegetal para freír

Preparación:

Cocer el zapallo: pelarlo, cortarlo en cubos y hervirlo hasta que esté blando. Escurrir bien y hacer un puré liso. Formar la masa: en un recipiente, mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear. Agregar la manteca y el puré de zapallo. Incorporar agua poco a poco hasta formar una masa suave. Reposo: dejar reposar la masa tapada por 20 minutos. Estirar y cortar: extender con un uslero hasta lograr 0,5 cm de grosor. Cortar en círculos de 8 a 10 cm. Pinchar con un tenedor para evitar que se inflen. Freír: calentar aceite a 170 °C. Freír las sopaipillas por 1–2 minutos por lado hasta dorar. Escurrir en papel absorbente.

Variante dulce: sopaipillas pasadas en chancaca

Para preparar sopaipillas pasadas, se necesita un almíbar espeso hecho con chancaca (panela), agua, canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Esta salsa se hierve y se utiliza para bañar las sopaipillas ya fritas.

Almíbar básico de chancaca:

250 g de chancaca

1 taza de agua

1 rama de canela

Cáscara de naranja

(opcional) 1 cucharadita de maicena disuelta en agua para espesar

Se hierve la mezcla hasta disolver la chancaca. Luego se sumergen las sopaipillas durante unos minutos antes de servir.

Esta preparación es común en celebraciones tradicionales, festivales de invierno y en el ámbito doméstico como merienda o postre. Muchas familias chilenas asocian las sopaipillas pasadas con recuerdos de infancia y reuniones familiares.

Importancia cultural y variantes regionales

Las sopaipillas forman parte del patrimonio alimentario de Chile, según la Fundación Platos de Chile. Si bien la receta base es común, existen variantes locales:

En el norte se hacen sin zapallo y con forma cuadrada.

En el sur se utiliza grasa de cerdo o manteca casera.

En algunas regiones rurales se preparan al horno como opción menos grasa.

Además, en los últimos años han surgido versiones adaptadas para dietas especiales, como sopaipillas veganas, sin gluten o integrales, con el objetivo de mantener la tradición en contextos alimentarios más diversos.

La preparación y consumo de sopaipillas también han sido promovidos por instituciones educativas y eventos culturales como el Día del Patrimonio Gastronómico, donde se enseña a niños y jóvenes la preparación de recetas típicas.

Sopaipillas, tradición viva en la cocina chilena

Gracias a su sencillez, sabor y versatilidad, las sopaipillas siguen siendo una preparación presente en la mesa chilena, tanto en su versión salada como dulce. Su valor va más allá de lo culinario, consolidándose como un símbolo de identidad nacional y transmisión cultural entre generaciones.