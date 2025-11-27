Recomendaciones clave para evitar fraudes y sobreendeudamiento en el Viernes Negro

El incremento de promociones y rebajas en el Viernes Negro impulsa un volumen de transacciones mayor al habitual, tanto en tiendas físicas como en comercios electrónicos. Para reducir riesgos, especialistas en consumo recomiendan aplicar medidas básicas de verificación y planificación financiera.

Las entidades de control señalan que, durante fechas de alto movimiento comercial, aumentan las denuncias por cobros indebidos, fallas en la entrega de productos, publicidad engañosa y estafas digitales. Por ello, la planificación anticipada y la revisión detallada de la información son esenciales para una compra responsable.

En Ecuador, el Ministerio de Producción recordó que las promociones deben cumplir normas de transparencia y que los comercios están obligados a informar precios reales, descuentos aplicados y políticas de cambios o devoluciones.

1. Verificar precios reales antes del Viernes Negro

Uno de los pasos más recomendados es comparar precios con varios días de anticipación. Plataformas de monitoreo y los históricos publicados por los comercios permiten validar si el descuento ofrecido es auténtico.

Los especialistas advierten que algunas tiendas podrían elevar precios previamente para simular descuentos mayores, práctica conocida como “falso descuento”.

Además, verificar precios en diferentes tiendas ayuda a identificar el valor promedio del producto y evitar compras impulsivas que deriven en gastos innecesarios.

2. Comprar solo en sitios y comercios confiables

En el comercio digital, es crucial revisar que la página tenga certificado HTTPS, políticas claras de privacidad y métodos de pago seguros.

La Policía Nacional y la Unidad de Ciberdelitos recomiendan evitar enlaces enviados por mensajería, ya que podrían dirigir a portales fraudulentos diseñados para robar datos personales o bancarios.

En tiendas físicas, se sugiere revisar que los terminales de pago funcionen correctamente y siempre exigir factura, ya que este documento respalda reclamos posteriores.

3. Revisar políticas de cambios, devoluciones y garantías

Las normativas de protección al consumidor en Ecuador exigen que los comercios informen de forma clara los términos de cada promoción. Antes de comprar, es importante revisar si el producto tiene garantía, si admite cambios y cuáles son los plazos establecidos.

Los expertos en consumo recomiendan leer detenidamente los términos y condiciones, especialmente en artículos electrónicos y electrodomésticos, que suelen tener políticas de garantía específicas. Esto permite anticipar procedimientos en caso de defectos o fallas.

4. Establecer un presupuesto y evitar endeudarse en exceso

Las entidades financieras subrayan que el aumento del uso de tarjetas de crédito en el Viernes Negro puede generar sobreendeudamiento. Para evitarlo, recomiendan definir un presupuesto máximo, priorizar compras necesarias y evitar cuotas extendidas con intereses elevados.

El Banco Central del Ecuador registró que, en años anteriores, los consumos con tarjeta crecieron significativamente en noviembre, lo que incrementó la morosidad en ciertos segmentos durante los meses siguientes. Mantener un control financiero evita compromisos económicos a largo plazo.

5. Guardar comprobantes y monitorear los movimientos bancarios

Después de la compra, es fundamental conservar facturas, capturas de pantalla de la oferta y cualquier comprobante digital. Estos documentos facilitan reclamos ante el proveedor o, de ser necesario, ante el organismo de control.

Los expertos en seguridad financiera recomiendan verificar los estados de cuenta durante los días posteriores, ya que algunas estafas se detectan tras la confirmación bancaria. Si el consumidor identifica un débito no autorizado, debe reportarlo inmediatamente a su banco.