Hace 4 meses
Negocios
Economía

¡Récord regional! Desempleo en Ecuador cae a 3,6% y refuerza el mercado laboral, según el INEC

Sumado a esto, el riesgo país de Ecuador experimentó una fuerte disminución, ubicándose en 684 puntos el pasado martes 4 de noviembre. Este es su nivel más bajo registrado desde antes del inicio de la pandemia.
Desempleo en Ecuador cae a 3,6% y refuerza el mercado laboral.
La reducción del desempleo en Ecuador consolida la confianza en el futuro económico del país. Foto: Freepik.
Redacción ED.

Redacción ED.

Ecuador alcanzó la tasa de desempleo más baja de América Latina, registrando un histórico 3,6%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta impresionante cifra implica un fortalecimiento del mercado laboral ecuatoriano e indica la gran efectividad de las políticas de generación de empleo impulsadas por el Gobierno Nacional.

El 3,6% de desempleo en Ecuador supera ampliamente las tasas de desempleo de economías vecinas. Los datos del INEC demuestran que el país supera ampliamente a naciones como Argentina (6,3%), Perú (6,5%) y Brasil (7,2%). Además, el indicador nacional también mejora notablemente las cifras de Chile (8,1%) y Colombia (10%).

Riesgo país: confianza internacional reflejada en cifras

Sumado a esto, el riesgo país de Ecuador experimentó una fuerte disminución, ubicándose en 684 puntos el pasado martes 4 de noviembre. Este es su nivel más bajo registrado desde antes del inicio de la pandemia. A esto se suma que el riesgo país cayó a 684 puntos el martes 4 de noviembre, su nivel más bajo desde antes de la pandemia. Este hito se alcanza luego de la participación del presidente Daniel Noboa en reuniones con inversionistas internacionales.

El Ejecutivo destacó el logro citando un comunicado oficial: “El riesgo país cayó a 684 puntos el martes 4 de noviembre, su nivel más bajo desde antes de la pandemia, luego de la participación del presidente Daniel Noboa en reuniones con inversionistas internacionales en Estados Unidos, donde expuso los avances del programa económico nacional”. Por consiguiente, la baja en el riesgo país refleja directamente la creciente confianza de los mercados internacionales en la gestión económica de Ecuador.

Inflación controlada en Ecuador

El control de precios también juega un rol fundamental en la estabilidad macroeconómica. Ecuador también mantiene una inflación entre las más bajas de la región. Específicamente, la inflación anual registrada hasta septiembre de 2025 se ubicó en un 0,72%, según el INEC. Esta sólida gestión inflacionaria contribuye directamente a preservar el poder adquisitivo de la población. Por lo tanto, el control de precios y esta cifra consolidan aún más la confianza de los mercados.

La combinación de una inflación baja y el reducido desempleo en Ecuador genera un ambiente de mayor certidumbre para las empresas y los trabajadores. Las políticas orientadas a la generación de empleo demuestran un impacto positivo directo en los hogares ecuatorianos. Sin duda, el mercado laboral ecuatoriano atraviesa un momento de notable crecimiento. El Gobierno proyecta mantener esta sólida trayectoria.

