Hace 7 meses
Ecuador
Sociedad

Licencia de conducir en Ecuador: así puedes recuperar los puntos perdidos según la ley

Las infracciones de tránsito en Ecuador no solo generan multas económicas, también restan puntos de la licencia de conducir. Sin embargo, la normativa vigente permite recuperarlos mediante procesos voluntarios y obligatorios avalados por la Agencia Nacional de Tránsito.
Licencia de conducir en Ecuador: cómo recuperar los puntos perdidos.
La normativa ecuatoriana permite recuperar puntos de la licencia de conducir mediante cursos avalados por la ANT.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las infracciones de tránsito impactan directamente en la licencia de conducir en Ecuador. Cada falta reduce el puntaje asignado al conductor, un sistema que busca fortalecer la seguridad vial y disminuir los siniestros en carreteras urbanas y rurales.

Actualmente, toda licencia se emite con 30 puntos iniciales. Estos disminuyen progresivamente según la gravedad de la infracción cometida. No obstante, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla mecanismos claros para recuperar puntos y evitar sanciones más severas.

Recuperación voluntaria de puntos en la licencia de conducir

El reglamento vigente establece que los conductores con 15 puntos en su licencia pueden optar por una recuperación voluntaria. Para ello, deben inscribirse en un curso autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), disponible una sola vez por año.

Durante esta capacitación, el conductor recibe formación en seguridad vial, prevención de riesgos, primeros auxilios, normativa legal y psicología del conductor, contenidos diseñados para mejorar la conducta al volante y reducir reincidencias.

Los cursos tienen una duración de 30 horas y cada ciudadano puede realizarlos un máximo de tres veces en toda su vida. La recuperación de puntos disminuye progresivamente: 15 puntos la primera vez, 10 en la segunda y cinco en la tercera.

Una vez validada la información, la ANT registra automáticamente los puntos restituidos en el sistema nacional de licencias, sin necesidad de trámites adicionales por parte del usuario.

Requisitos obligatorios y validaciones previas

El proceso exige la presentación de documentación oficial vigente, la ausencia de multas pendientes y la aprobación de evaluaciones médicas y psicosensométricas, requisitos que garantizan que el conductor mantiene condiciones físicas y mentales adecuadas.

Además, las autoridades verifican que el solicitante no tenga procesos administrativos abiertos. Solo después de cumplir estos criterios se habilita el acceso al curso y a la restitución de puntos correspondiente.

Recuperación obligatoria tras perder los 30 puntos

Cuando un conductor pierde la totalidad de los 30 puntos de la licencia, la recuperación se vuelve obligatoria. En este escenario, la normativa dispone la suspensión de la licencia por 60 días, seguida de la aprobación de un curso especializado.

Tras cumplir este proceso, el ciudadano recupera únicamente 15 puntos. Sin embargo, si vuelve a perderlos, la sanción se agrava y la suspensión puede extenderse a 120 días o incluso un año, según la reincidencia.

La ley advierte que, en ciertos casos, el conductor solo recupera 10 puntos. Si estos se pierden nuevamente, la persona no podrá conducir durante cinco años y, para volver a hacerlo, deberá cumplir los requisitos de quien solicita licencia por primera vez.

