Referéndum y consulta popular 2025: CNE confirma impresión total de papeletas electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el Instituto Geográfico Militar (IGM) completó la impresión del 100% de las papeletas electorales bicolor para la referéndum y consulta popular 2025, a realizarse el 16 de noviembre en Ecuador. Este avance garantiza que el país esté listo para el proceso democrático que definirá temas claves.

Además, los documentos electorales y las papeletas en sistema Braille también están terminados, informó el organismo. Este esfuerzo busca garantizar la inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad visual que participarán en la jornada electoral.

CNE avanza en la distribución de los paquetes electorales

Las fundas transportadoras, la señalética electoral y los paquetes para el exterior ya se enviaron a sus respectivos destinos. De esta forma, el CNE avanza de manera ordenada con la logística electoral nacional e internacional para el referéndum y consulta popular 2025.

El envío de paquetes electorales dentro del país alcanza un 61,56 %, y se continúa despachando hacia los distintos recintos electorales según la planificación geográfica. El objetivo es asegurar que todos los kits estén listos antes del día de la votación.

Preparativos casi completos para el 16 de noviembre

Según el CNE, la integración de los paquetes electorales llega al 97,51%, lo que representa un avance técnico y operativo notable respecto a procesos anteriores. La entrega se realiza de forma paulatina y controlada, priorizando las provincias más alejadas del país.

El pasado 9 de noviembre se efectuó el simulacro nacional del referéndum y consulta popular 2025. Allí en el que se evaluaron los aspectos técnicos, logísticos, tecnológicos y humanos del proceso. Este ejercicio permitió validar el funcionamiento de todo el sistema electoral previo a la jornada oficial.

Las preguntas del referéndum y consulta popular 2025

Referéndum:

-1: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

-2: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

-3: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

Consulta popular:

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?