Refuerzan presencia de uniformados en el centro de Santo Domingo por alta afluencia comercial

Miles de personas concurren al centro de Santo Domingo en diciembre, por las festividades de Navidad y Año Nuevo, mientras Policía Nacional, agentes municipales y de tránsito refuerzan seguridad y control.

Presencia permanente

El centro de Santo Domingo registra una alta concentración de transeúntes durante los últimos días de diciembre. Este movimiento responde al incremento de actividades comerciales previas a Navidad y fin de año. Uniformados de varias instituciones mantienen presencia permanente para precautelar el orden y la seguridad ciudadana. Además, las autoridades coordinan acciones preventivas ante el mayor flujo de personas y dinero.

La peatonal avenida 3 de Julio concentra la mayor cantidad de compradores. A este punto confluyen calles transversales como Cuenca, Loja, Ambato y Latacunga. El tránsito peatonal se intensifica desde primeras horas del día. Mientras tanto, comerciantes formales y usuarios comparten espacios congestionados.

De forma paralela, la avenida 29 de Mayo luce abarrotada de compradores. El tránsito vehicular también se incrementa. Según autoridades locales, este comportamiento se mantiene desde hace varias semanas y alcanza su punto máximo en las vísperas festivas. Por ello, los controles se extienden durante jornadas más largas.

Coordinación institucional ante la temporada comercial

El lunes anterior, la Cámara de Comercio presentó una solicitud formal al Municipio. En ese documento, el gremio pidió acciones frente al aumento de la actividad comercial. Entre los requerimientos constan el ordenamiento del comercio y la articulación de la seguridad. También se solicitó reforzar controles para garantizar movilidad y convivencia.

Uno de los pedidos específicos fue la reactivación de unidades motorizadas. Estas históricamente se ubicaban en puntos estratégicos del centro urbano. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes. Asimismo, se busca disuadir delitos oportunistas en zonas de alta concentración.

Durante un recorrido efectuado la mañana de ayer, se observó presencia de Policía Nacional, agentes municipales y agentes de tránsito. Las instituciones mantienen operativos coordinados. Sin embargo, las autoridades insisten en la corresponsabilidad ciudadana durante estas fechas.

Recomendaciones de seguridad y capacidades operativas

Las entidades de control recomiendan precaución con pertenencias personales. También piden atención especial a niños y adultos mayores en lugares concurridos. Además, recuerdan que las unidades están habilitadas para custodia y traslado de bienes y valores.

Este servicio se activa a través del ECU 911, disponible las 24 horas. Las autoridades enfatizan que todas las instituciones permanecen operativas durante la temporada festiva. El objetivo es prevenir incidentes y atender emergencias de manera oportuna. La Policía Nacional informó que, para estas fechas, se despliegan 1.707 uniformados, entre ellos 1.612 técnicos operativos y 95 oficiales. El contingente dispone de 93 patrulleros, 127 motocicletas y una ambulancia para atención inmediata. Este despliegue se concentra en zonas comerciales y ejes viales principales.

Monitoreo y fechas de mayor afluencia

El sistema ECU 911 mantiene 308 cámaras activas en la ciudad. Estas operan con el apoyo de 147 funcionarios y entidades articuladas. El monitoreo permanente permite detectar incidentes y coordinar respuestas rápidas con las unidades en territorio. Las autoridades prevén que hoy 24 y el 31 de diciembre se registre la mayor aglomeración de personas en el centro de Santo Domingo. Por ello, los operativos continuarán reforzados durante estas jornadas de alta demanda comercial. (23)