Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Registro Civil atenderá emisión de pasaportes sin turno hasta el 28 de noviembre de 2025

La emisión sin turno será en 27 agencias a nivel nacional. La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa para facilitar el acceso al documento de viaje.
Registro Civil atenderá emisión de pasaportes sin turno hasta el 28 de noviembre de 2025

Fabricio Salazar

Fabricio Salazar

El Registro Civil del Ecuador habilitará, entre el 27 de octubre y el 28 de noviembre de 2025, una nueva jornada de atención sin turno para la emisión de pasaportes. La medida, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, se aplicará en 27 agencias a nivel nacional, con horario de lunes a viernes, de 08h00 a 17h00.

Durante cinco semanas, los usuarios podrán acercarse directamente a las agencias con su cédula de identidad vigente y el comprobante de pago. En caso de renovación, se debe presentar el pasaporte anterior. Para pérdida o robo, será necesario entregar el Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura.

En los trámites para menores de edad, se requiere la presencia de ambos padres. Si uno de ellos no puede asistir, deberá presentar un poder notariado o consular, según corresponda, detalla el Registro Civil.

Atención libre para pasaporte

El costo del pasaporte se mantiene en $90 para adultos y menores, $45 para personas mayores de 65 años y sin costo para quienes tengan una discapacidad igual o superior al 30%.

En Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), el documento se entrega el mismo día por contar con puntos de impresión. En las restantes 24 agencias, el plazo de entrega es de hasta ocho días laborales. Se trata de la tercera jornada para pasaportes sin turno en este año. En las dos anteriores, realizadas en septiembre y octubre, se emitieron 66.852 documentos, de los cuales el 60% correspondió a primeras solicitudes y el 40% a renovaciones.

Reducir la demanda

El Registro Civil informó que, hasta el 25 de octubre de 2025, se han emitido 487.385 pasaportes a escala nacional. Según la entidad, la implementación de este tipo de jornadas busca descongestionar la demanda y reducir los tiempos de espera en los trámites regulares.

Usuarios en distintas ciudades coincidieron en que la atención resultó más ágil. En Quito, una pareja de jubilados destacó la rapidez del proceso, mientras que en Guayaquil, dos jóvenes comentaron que el trámite no superó los 40 minutos. Mientras que, en Portoviejo, varias personas lograron acceder al documento sin turno tras varios meses de espera.

La decisión de extender el servicio sin turno hasta finales de noviembre busca atender la creciente demanda de documentos de viaje, en un contexto de movilidad internacional que continúa en aumento entre los ecuatorianos, recalcó el Registro Civil.

