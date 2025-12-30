Registro Civil extiende atención sin turno para cédulas y pasaportes hasta marzo de 2026

El Registro Civil del Ecuador extenderá la atención de cédulas y pasaportes sin turno hasta el 31 de marzo de 2026, en el horario habitual de 08h00 a 17h00, en todo el país. La medida busca garantizar un acceso más ágil a los servicios de identificación.

El presidente Daniel Noboa Azín tomó la decisión luego de escuchar a miles de ciudadanos que solicitaron mantener esta modalidad. Además, las jornadas sin turno mostraron resultados positivos desde su implementación en septiembre pasado.

Atención sin turno reduce tiempos y mejora el servicio

Las autoridades del Registro Civil confirmaron que la atención sin turno evidenció alta afluencia ciudadana, reducción de tiempos de espera y procesos ordenados. Asimismo, la institución fortaleció los controles para asegurar un servicio eficiente y transparente.

Esta modalidad se consolidó como una alternativa efectiva frente a la congestión de turnos. Por ello, el Gobierno decidió mantenerla como parte de su estrategia de modernización del Estado.

Requisitos y costos para obtener la cédula de identidad

La emisión de cédulas se realizará en todas las agencias del Registro Civil. Los usuarios deberán presentar el comprobante de pago impreso y la cédula anterior en caso de renovación.

En situaciones de pérdida o robo, será obligatorio presentar la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura. El costo es de USD 5 por primera vez y USD 16 por renovación. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % no pagan el trámite.

Pasaportes: agencias habilitadas y condiciones especiales

Para los pasaportes, el servicio sin turno funcionará en 27 agencias de 23 provincias. Los ciudadanos deberán presentar el comprobante de pago, la cédula vigente y el pasaporte anterior, si aún se encuentra válido.

En caso de pérdida o robo, se exigirá el Formulario de Documentos Extraviados. El costo del pasaporte es de USD 90 para adultos y menores de edad, mientras que los adultos mayores pagan USD 45. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % están exentas.

Requisitos obligatorios para pasaportes de menores de edad

Cuando el trámite corresponda a menores de edad, será indispensable la presencia del padre y la madre. Si uno de ellos no puede asistir y reside en Ecuador, deberá presentar un poder notariado.

Si uno de los padres vive en el exterior, se requerirá un poder consular. El documento deberá incluir los nombres completos y el número de cédula del menor, según lo establecido por la normativa vigente.

Formas de pago y atención prioritaria

Los pagos de cédulas y pasaportes podrán realizarse en la banca interna de las agencias, en banca corresponsal o mediante la agencia virtual del Registro Civil: https://apps.registrocivil.gob.ec/portalCiudadano/index.jsf

Además, los grupos de atención prioritaria, como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, recibirán atención preferencial durante las jornadas sin turno.

Registro Civil: modernización del Estado y cifras de atención nacional

La ampliación del servicio sin turno forma parte de la política estatal para combatir prácticas irregulares, como la actuación de tramitadores y cobros indebidos. El objetivo apunta a consolidar servicios públicos confiables y accesibles.

En lo que va del 2025, el Registro Civil entregó más de 2,5 millones de cédulas y más de 580 mil pasaportes a escala nacional, reflejando el impacto de estas medidas.

El director general, Ottón Rivadeneira, destacó que la extensión ratifica la visión del presidente. “En el Nuevo Ecuador, trabajamos intensamente y con el firme compromiso de ofrecer servicios de calidad, de forma rápida, segura y sin contratiempos”, señaló.