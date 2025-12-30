COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Registro Civil extiende atención sin turno para cédulas y pasaportes hasta marzo de 2026

El Registro Civil del Ecuador mantendrá la atención sin turno para cédulas y pasaportes hasta el 31 de marzo de 2026, tras una disposición del presidente Daniel Noboa que responde a la alta demanda ciudadana.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Registro Civil extiende atención sin turno hasta 2026.
Registro Civil extiende atención sin turno hasta 2026.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Registro Civil del Ecuador extenderá la atención de cédulas y pasaportes sin turno hasta el 31 de marzo de 2026, en el horario habitual de 08h00 a 17h00, en todo el país. La medida busca garantizar un acceso más ágil a los servicios de identificación.

El presidente Daniel Noboa Azín tomó la decisión luego de escuchar a miles de ciudadanos que solicitaron mantener esta modalidad. Además, las jornadas sin turno mostraron resultados positivos desde su implementación en septiembre pasado.

Atención sin turno reduce tiempos y mejora el servicio

Las autoridades del Registro Civil confirmaron que la atención sin turno evidenció alta afluencia ciudadana, reducción de tiempos de espera y procesos ordenados. Asimismo, la institución fortaleció los controles para asegurar un servicio eficiente y transparente.

Esta modalidad se consolidó como una alternativa efectiva frente a la congestión de turnos. Por ello, el Gobierno decidió mantenerla como parte de su estrategia de modernización del Estado.

Requisitos y costos para obtener la cédula de identidad

La emisión de cédulas se realizará en todas las agencias del Registro Civil. Los usuarios deberán presentar el comprobante de pago impreso y la cédula anterior en caso de renovación.

En situaciones de pérdida o robo, será obligatorio presentar la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura. El costo es de USD 5 por primera vez y USD 16 por renovación. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % no pagan el trámite.

Pasaportes: agencias habilitadas y condiciones especiales

Para los pasaportes, el servicio sin turno funcionará en 27 agencias de 23 provincias. Los ciudadanos deberán presentar el comprobante de pago, la cédula vigente y el pasaporte anterior, si aún se encuentra válido.

En caso de pérdida o robo, se exigirá el Formulario de Documentos Extraviados. El costo del pasaporte es de USD 90 para adultos y menores de edad, mientras que los adultos mayores pagan USD 45. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % están exentas.

Requisitos obligatorios para pasaportes de menores de edad

Cuando el trámite corresponda a menores de edad, será indispensable la presencia del padre y la madre. Si uno de ellos no puede asistir y reside en Ecuador, deberá presentar un poder notariado.

Si uno de los padres vive en el exterior, se requerirá un poder consular. El documento deberá incluir los nombres completos y el número de cédula del menor, según lo establecido por la normativa vigente.

Formas de pago y atención prioritaria

Los pagos de cédulas y pasaportes podrán realizarse en la banca interna de las agencias, en banca corresponsal o mediante la agencia virtual del Registro Civil: https://apps.registrocivil.gob.ec/portalCiudadano/index.jsf 

Además, los grupos de atención prioritaria, como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, recibirán atención preferencial durante las jornadas sin turno.

Registro Civil: modernización del Estado y cifras de atención nacional

La ampliación del servicio sin turno forma parte de la política estatal para combatir prácticas irregulares, como la actuación de tramitadores y cobros indebidos. El objetivo apunta a consolidar servicios públicos confiables y accesibles.

En lo que va del 2025, el Registro Civil entregó más de 2,5 millones de cédulas y más de 580 mil pasaportes a escala nacional, reflejando el impacto de estas medidas.

El director general, Ottón Rivadeneira, destacó que la extensión ratifica la visión del presidente. “En el Nuevo Ecuador, trabajamos intensamente y con el firme compromiso de ofrecer servicios de calidad, de forma rápida, segura y sin contratiempos”, señaló.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

Fiscalía fija nueva audiencia contra alias ‘Gerente’ tras anularse prisión preventiva en caso Comandos de la Frontera

Actuar a tiempo en un infarto es “clave” para disminuir el daño en el tejido cardíaco

Jonatan Betancourt firma por una temporada con el recién ascendido FC Cajamarca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

Fiscalía fija nueva audiencia contra alias ‘Gerente’ tras anularse prisión preventiva en caso Comandos de la Frontera

Actuar a tiempo en un infarto es “clave” para disminuir el daño en el tejido cardíaco

Jonatan Betancourt firma por una temporada con el recién ascendido FC Cajamarca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

Fiscalía fija nueva audiencia contra alias ‘Gerente’ tras anularse prisión preventiva en caso Comandos de la Frontera

Actuar a tiempo en un infarto es “clave” para disminuir el daño en el tejido cardíaco

Jonatan Betancourt firma por una temporada con el recién ascendido FC Cajamarca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO