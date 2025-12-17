Registro Civil anuncia jornada extraordinaria para cédula y pasaporte sin turno este sábado

El Registro Civil de Ecuador anunció este miércoles, 17 de diciembre de 2025, una jornada extraordinaria para cédula y pasaporte sin turno, dirigida a ciudadanos que necesitan documentos de identidad y viaje antes de finalizar el año.

La atención se desarrollará este sábado 20 de diciembre, desde 08:00 hasta las 14:00, en agencias habilitadas a escala nacional, con entrega del documento el mismo día, según informó la institución.

Jornada extraordinaria del Registro Civil para cédula sin turno

Para el servicio de cedulación, el Registro Civil activará 38 agencias en todo el país.

Los ciudadanos que requieran cédula de identidad deberán presentar el comprobante de pago impreso y la cédula anterior en caso de renovación. Además, la entidad garantizará atención continua durante la jornada extraordinaria.

En casos de pérdida o robo, los usuarios deberán presentar la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura, requisito indispensable para completar el trámite.

Costos y exoneraciones para la cédula de identidad

El costo de la cédula por primera vez se mantiene en 5 dólares, mientras que la renovación tiene un valor de 16 dólares, conforme al tarifario oficial vigente.

Las personas con discapacidad igual o superior al 30% acceden al trámite sin costo, como parte de las políticas de atención preferencial impulsadas por la institución a nivel nacional.

Atención sin turno para pasaporte en agencias principales

El servicio de pasaporte sin turno se concentrará exclusivamente en tres agencias principales: Quito-Matriz, Guayaquil-Gobierno Zonal y Cuenca-San Blas, según detalló el Registro Civil.

Quienes soliciten el pasaporte ecuatoriano deberán presentar el comprobante de pago impreso, la cédula vigente y el pasaporte anterior en caso de renovación, para agilizar la validación del trámite.

Si el documento fue extraviado o robado, el Formulario de Documentos Extraviados también resulta obligatorio. Para menores de edad, la presencia de padre y madre es indispensable, salvo que exista un poder notariado o consular.

Tarifas del pasaporte y formas de pago

La tarifa del pasaporte es de 90 dólares para adultos y menores de edad. Mientras, que las personas de la tercera edad pagan 45 dólares, conforme a la normativa vigente.

Las personas con discapacidad igual o superior al 30% acceden al trámite sin costo. Los pagos se pueden realizar en agencias, mediante banca corresponsal o a través de la agencia virtual del Registro Civil.

Balance anual del Registro Civil en 2025

En lo que va del 2025, el Registro Civil ha entregado 2’417.600 cédulas y 557.249 pasaportes.

Durante este año, la institución ejecutó 20 jornadas extraordinarias, que permitieron atender a 285.594 ciudadanos. La jornada de este sábado será la número 21, consolidando esta estrategia de atención directa.