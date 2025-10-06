COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Registro Civil reanuda la emisión de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre

La entidad anunció una nueva jornada de atención sin turno para la emisión de pasaportes. La medida estará vigente entre el 13 y el 24 de octubre en 27 agencias del país.
Registro Civil reanuda la emisión de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre
Registro Civil reanuda la emisión de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre

El Registro Civil del Ecuador volverá a ofrecer el servicio de emisión de pasaportes sin necesidad de turno previo, entre el 13 y el 24 de octubre de 2025. Los ciudadanos podrán acercarse a cualquiera de las 27 agencias habilitadas en 23 provincias, de lunes a viernes, en horario de 08h00 a 17h00.

La decisión fue tomada tras el éxito de la jornada “Tu Pasaporte Fácil y a Tiempo”, desarrollada del 22 al 26 de septiembre, cuando más de 31 mil personas fueron atendidas en solo cinco días. Ante esa alta demanda, el presidente Daniel Noboa dispuso extender la medida por dos semanas más, informó la entidad.

El objetivo de esta modalidad, según detalló la institución, es agilizar el trámite y evitar la intervención de intermediarios que ofrecen turnos falsos. El Registro Civil busca así combatir el fraude y reducir la congestión en la solicitud del documento de viaje.

Pasaportes tienen alta demanda

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó que esta iniciativa representa un cambio en la atención pública. “Queremos que el trámite del pasaporte sea una experiencia rápida y positiva. Cumplimos con el mandato del presidente Noboa de acercar los servicios a la ciudadanía”, señaló.

Para acceder al servicio, los usuarios deben presentar el comprobante de pago, la cédula de identidad vigente y, en caso de renovación, el pasaporte anterior. Si el documento se extravió o fue robado, se deberá presentar el Formulario de Documentos Extraviados disponible en el portal del Consejo de la Judicatura.

En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia de ambos padres. Si uno de ellos no puede asistir, deberá presentar un poder notariado o consular, según corresponda. El costo del pasaporte es de 90 dólares para adultos y menores, 45 dólares para personas de la tercera edad y gratuito para quienes tienen discapacidad igual o superior al 30%.

En Quito, Guayaquil y Cuenca la entrega se realiza el mismo día, mientras que en las demás agencias puede tardar hasta ocho días laborables. Hasta septiembre de 2025, el Registro Civil ha emitido 442.550 pasaportes a nivel nacional.

Agencias del Registro Civil

Registro Civil reanuda la emisión de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Emelec enfrentará a Leones FC con seis bajas en los octavos de final de la Copa Ecuador

Juegos Bolivarianos 2025: COE y Viceministerio discrepan por recursos para la delegación ecuatoriana

Gobierno denuncia «intento de asesinato» contra Daniel Noboa luego de que la caravana presidencial fuera recibida a piedras en Cañar

Propiedades de la sandía: una fruta rica en agua, antioxidantes y vitaminas

