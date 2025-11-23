Registro Nacional para ingreso a universidades públicas se habilitará el 27 de noviembre

El Registro Nacional, requisito obligatorio para postularse para instituciones públicas de educación superior, estará habilitado desde el jueves 27 de noviembre. Estará habilitado hasta el miércoles 3 de diciembre de 2025. Dicho registro de inscripción sirve para los aspirantes a universidades, institutos tecnológicos superiores, conservatorios, escuelas politécnicas y otras. Así lo anunció el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec).

El trámite inicia con el proceso de admisión al primer período académico 2026. Este va dirigido a estudiantes que cursan el tercero de bachillerato en el régimen Costa-Galápagos (año lectivo 2025-2026). También para los bachilleres graduados en años anteriores que deseen estudiar. Los extranjeros con residencia legal con pasaporte, visa vigente hasta junio de 2026 y título de bachiller homologado por el Ministerio de Educación se pueden inscribir.

Registro Nacional habilitado por seis días

El Registro Nacional es igualmente obligatorio para quienes aspiren a ingresar a la Policía Nacional, Fuerza Naval, Cuerpo de Bomberos y otras instituciones que exigen este requisito. El proceso será exclusivamente en línea a través de la plataforma oficial registrounicoedusup.gob.ec. Los interesados deberán ingresar con su número de cédula o pasaporte, completar y actualizar sus datos personales, académicos y de contacto.

Allí deben descargar el comprobante de registro como constancia del trámite exitoso. El Minedec enfatizó que el cumplimiento de esta etapa dentro de los plazos establecidos es indispensable para participar en las fases posteriores del proceso de admisión. Este incluye el examen de acceso y la asignación de cupos. Las autoridades recordaron que el Registro Único es gratuito y no implica postulación directa a carreras, sino la habilitación para rendir la evaluación nacional.

Congestión de la plataforma en los últimos días

Con esta prueba se determinará el ingreso a la educación superior pública. En años anteriores, más de 180 mil aspirantes realizaron este trámite en el régimen Costa-Galápagos. El Ministerio recomendó realizar el registro con antelación para evitar congestión de la plataforma en los últimos días. También se pide verificar que los datos en el sistema estén correctos.

Quienes no completen el Registro Nacional en las fechas indicadas quedarán excluidos del proceso de admisión 2026 en todas las instituciones públicas de educación superior. También serán excluidos de los cuerpos de seguridad del Estado. El Minedec habilitará canales de ayuda en su página web y redes sociales institucionales para resolver dudas sobre el procedimiento.