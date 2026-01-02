Reinado Internacional del Café 2026: Valeria Palma inicia su travesía hacia Colombia para representar a Ecuador

La expectativa crece en el ámbito de los certámenes de belleza nacionales, ya que la representante designada por la Organización Miss Ecuador se prepara para iniciar su participación internacional. Este sábado, la joven Valeria Palma emprenderá su viaje con destino final a la ciudad de Manizales, en Colombia. Su misión principal es dejar el nombre del país en alto durante el desarrollo del Reinado Internacional del Café 2026, un evento que congrega a la belleza y la cultura en una de las regiones más emblemáticas del país vecino. La delegada ecuatoriana partirá muy temprano, específicamente a las 04h40, desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, marcando así el inicio oficial de su competencia.

El itinerario de vuelo de la compatriota incluye una conexión estratégica antes de arribar a la sede del concurso. Según la información oficial, Palma hará una escala técnica en la ciudad de Pereira antes de trasladarse por tierra hacia Manizales, el epicentro de la celebración. Este viaje marca el comienzo de una semana intensa de actividades en el marco del Reinado Internacional del Café, donde la ecuatoriana buscará destacar desde su llegada. Su participación no solo representa un reto personal, sino también la oportunidad de exponer la preparación que ha tenido bajo el sello de la Organización Miss Ecuador, entidad que avala su candidatura en este prestigioso torneo de belleza.

Perfil de la candidata y competencia global

Valeria Palma es una joven que combina su faceta en los concursos de belleza con su formación académica superior. A sus diecinueve años de edad, se desempeña actualmente como estudiante de la carrera de negocios digitales, una disciplina que busca equilibrar con las exigencias del certamen. Su perfil juvenil y su preparación serán sus principales armas para enfrentar los desafíos que impone el Reinado Internacional del Café. La candidata ha manifestado su compromiso de cumplir con una destacada representación, llevando consigo la esperanza de obtener el título en este evento que es considerado el más importante de la temporada en la región cafetera.

La competencia que enfrentará la ecuatoriana será de alto nivel, dado el carácter global de la convocatoria. En Manizales, Valeria tendrá la oportunidad de compartir experiencias y escenario con diversas candidatas provenientes de otros países de América, así como también con representantes que llegarán desde Europa. Esta diversidad cultural es una de las características distintivas del Reinado Internacional del Café, lo que exige que las participantes demuestren no solo belleza física, sino también carisma y conocimiento cultural. La convivencia con las delegadas internacionales iniciará apenas arriben a la ciudad sede, fomentando el intercambio entre las naciones participantes en esta edición 2026.

Agenda de actividades y tradiciones

La agenda que cumplirá la representante ecuatoriana es extensa y está llena de eventos que resaltan la tradición local. Las actividades oficiales del certamen se desarrollarán desde el cuatro hasta el diez de enero, días en los que la ciudad se vuelca a las calles por la tradicional Feria de Manizales. En el contexto del Reinado Internacional del Café, se han programado múltiples apariciones públicas que permitirán al público conocer de cerca a las aspirantes. Entre los eventos más destacados figuran los coloridos desfiles que recorren las principales arterias de la ciudad, donde la interacción con la gente y la proyección escénica son factores fundamentales para destacar.

Dentro del cronograma establecido, Valeria Palma participará en el emblemático Desfile de las Carretas del Rocío, una de las tradiciones más queridas por los locales. Asimismo, la agenda contempla el Desfile de las Chapoleras, que rinde homenaje a la mujer trabajadora del campo, y el Desfile de las Naciones, donde cada candidata exalta su origen. También se ha confirmado su presencia en el desfile de la Policía, sumando así una serie de compromisos que mantendrán ocupada a la aspirante al Reinado Internacional del Café. Además de los eventos en las calles, habrá una competencia preliminar en traje de baño, momento crucial para evaluar la figura y pasarela de las concursantes.

Vestuario y noche de elección

Para brillar en cada una de estas apariciones, la delegada ecuatoriana lleva consigo un ajuar cuidadosamente seleccionado. Valeria Palma lucirá ropa de varios diseñadores que colaboran con la Organización Miss Ecuador, asegurando que su imagen sea impecable en cada evento. Un punto a destacar es su traje típico, una creación del reconocido diseñador Carlos Aguilar. Este atuendo tiene una carga simbólica especial, ya que está inspirado en las mujeres recolectoras de café, una temática que se alinea perfectamente con la esencia del Reinado Internacional del Café y que busca rendir tributo a la labor agrícola.

La culminación de esta intensa semana de belleza y cultura tendrá lugar el próximo sábado diez de enero. La noche de elección y coronación se llevará a cabo en el majestuoso teatro de los Fundadores, un escenario icónico de la ciudad de Manizales. Allí, el jurado calificador dará su veredicto final para conocer a la sucesora en el Reinado Internacional del Café. La ecuatoriana espera llegar a esa instancia final con el respaldo del público y el buen desempeño acumulado durante los desfiles y presentaciones previas. Con la maleta llena de sueños y la responsabilidad de representar a su país, Valeria Palma está lista para vivir la experiencia cafetera.