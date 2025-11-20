Álvaro Rosero renuncia al Ministerio de Gobierno en medio de la reestructuración del Gabinete de Daniel Noboa

El nuevo ministro de Gobierno, Álvaro Rosero, anunció su renuncia este 20 de noviembre y abrió un nuevo episodio dentro de la reestructuración interna del Gabinete del presidente Daniel Noboa. El comunicador agradeció el nombramiento presidencial y marcó distancia de la polémica que generó su designación entre distintos sectores políticos. En su mensaje público aclaró que “el país necesita serenidad, no pánico fabricado”.

Rosero explicó en su cuenta de X que su salida responde a la conmoción generada tras su designación, un movimiento realizado por el presidente Daniel Noboa el 18 de noviembre. Señaló: “Presidente Daniel Noboa, agradezco profundamente la deferencia de haber considerado mi nombre para una responsabilidad tan alta”.

Hola, Ecuador:

Presidente @DanielNoboaOk, agradezco profundamente la deferencia de haber considerado mi nombre para una responsabilidad tan alta. Está claro que mi perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado. Por el mismo… — Alvaro Rosero León (@alvaro_exa) November 20, 2025

Contexto de la renuncia de Álvaro Rosero

El comunicador sostuvo que su perfil “despertó temores” en un momento marcado por tensiones políticas posteriores al resultado adverso de la consulta popular 2025. Este escenario motivó su decisión de apartarse del cargo antes de asumir funciones. En su declaración enfatizó: “hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir”.

La renuncia de Álvaro Rosero impactó en el proceso de reorganización gubernamental impulsado por Noboa. Entre los ajustes anunciados se incluyó la salida de Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno y su retorno al Ministerio de Desarrollo Humano, mientras la Presidencia anunció siete cambios internos adicionales.

Impedimento legal

Rosero enfrentaba un impedimento legal para asumir el cargo, situación que el Ministerio de Trabajo corrigió horas después. Este antecedente generó cuestionamientos sobre la decisión presidencial y aceleró la reacción de distintos sectores frente a su perfil.

Antes de su designación, Rosero dirigía EXA/Democracia, una de las radios más relevantes de Quito, donde también actúa como comentarista político. Su llegada al Gabinete se interpretó como un intento de refrescar la comunicación del Gobierno de Ecuador en medio de ajustes internos.