Renuncia de Wilson Toainga: Cpccs acepta su dimisión y Carlos Leonardo Alarcón asume la Fiscalía General

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aceptó la mañana de este lunes 24 de noviembre la renuncia de Wilson Toainga como fiscal general subrogante.

La consejera Jazmín Enríquez explicó que la renuncia requería de la aceptación formal del Cpccs para ser efectiva, cumpliendo así con los procedimientos legales vigentes.

La aceptación se dio por unanimidad; sin embargo, los consejeros Piedad Cuarán y David Rosero señalaron que el regreso de Toainga como agente fiscal de carrera deberá resolverlo la unidad de talento humano de la Fiscalía.

Esto garantiza que cualquier reincorporación cumpla con los lineamientos internos del Ministerio Público y evite vacíos en la administración de justicia.

Wilson Toainga criticó al Cpccs

Wilson Toainga, quien asumió la Fiscalía en mayo de 2025 tras la renuncia de Diana Salazar, presentó su renuncia el 21 de noviembre. En un documento público, criticó al Cpccs por no concluir el concurso para renovar el cargo de fiscal general.

El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, aclaró que el proceso aún no se ha desarrollado. Paralelamente, en la misma sesión, se conocieron los puntajes de los aspirantes a formar parte de la comisión ciudadana encargada de elegir al nuevo Fiscal General.

Carlos Leonardo Alarcón asume la titularidad de la Fiscalía

Actualmente, la titularidad de la Fiscalía está en manos de Carlos Leonardo Alarcón, quien manejaba la acusación contra Aquiles Álvarez en el caso Triple A.

Alarcón fue elegido por el Consejo de la Judicatura, pero la decisión fue impugnada por el correísmo ante la Corte Constitucional.

La transición entre Toainga y Alarcón se realiza en un contexto de escrutinio público, mientras el Cpccs continúa con la evaluación de los aspirantes para asegurar la elección del fiscal general conforme a la ley.

Se espera que en las próximas semanas se anuncie el resultado del concurso y se defina la permanencia definitiva del titular de la Fiscalía.