Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Resolución del caso May Laury se dará a conocer el lunes en la FEF; partido Mineros y Cuenca Jrs. queda pendiente

La tarde de este viernes Juventud Italiana y Mineros SC presentaron las pruebas a la audiencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el caso May Laury.
3 minutos de lectura
May Laury (derecha), de Mineros, en el partido de vuelta ante Juventud Italiana.
May Laury (derecha), de Mineros, en el partido de vuelta ante Juventud Italiana.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los clubes Juventud Italiana y Mineros SC deberán esperar hasta el lunes, 24 de noviembre, para conocer el veredicto de la resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el caso May Laury Quiñónez Obando.

En la audiencia realizada este viernes a las 16h00, en las instalaciones de la FEF, se evaluaron los argumentos de Juventud Italiana —respaldados por documentos que cuestionan la validez del registro— y la defensa de Mineros.

Motivación del reclamo de Juventud Italiana

El epicentro del debate se dio por el reclamo presentado por Juventud Italiana contra Mineros Sporting Club, centrado en la supuesta alineación indebida del volante May Laury Quiñónez Obando, de 20 años. Nacido el 7 de noviembre de 2005 en Esmeraldas, Quiñónez fue figura clave en los cuartos de final, donde Mineros eliminó a Juventud Italiana con un global de 2-3 (2-1 en la ida, y 1-1 en la vuelta). 

Su inscripción como género femenino en el Registro Civil y Consejo Nacional Electoral (CNE) (empadronado en la parroquia Borbón, cantón Flavio Alfaro, junta 10)  desató acusaciones de irregularidad de género y posible suplantación de identidad.

Dirigente de Mineros SC 

Luis Eduardo Proaño, presidente de Mineros SC (fundado en 2017 en la provincia de Bolívar), defendió a su jugador en declaraciones a Radio Sensación 106.5 FM el jueves 20 de noviembre. “El argumento de Juventud Italiana es inscripción indebida; piensan que se adulteró algo en los registros”, afirmó Proaño, enfatizando que Quiñónez compite con la misma documentación desde 2019. 

Ha jugado en clubes como 11 de Mayo sin objeciones, y tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como el Comité de Árbitros (Comet) lo han habilitado en todas las instancias. “Ellos son el último filtro; no tenemos problemas”, sostuvo el dirigente, quien reveló que el reclamo se basa en inconsistencias entre el Registro Civil y la cédula de identidad. 

Encuentro de semifinal

La Comisión Disciplinaria de la FEF suspendió provisionalmente el partido de ida de semifinales entre Mineros y Cuenca Juniors, originalmente programado para el viernes 21 de noviembre a las 14:00 en Quito. La nueva fecha del encuentro de la semifinal se conocerá la próxima semana en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.  

Así, los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchada de Juventud Italiana y Mineros deberán esperar hasta el lunes para conocer la resolución, y ver que equipo será el rival de Cuenca Juniors en la Semifinal del Campeonato Nacional de Segunda Categoría.

