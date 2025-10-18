COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Sin categoría

Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum

Los Premios SUMMUM llegan a Ecuador y revelan su Top 20. Nuum de Quito lidera la lista de los mejores restaurantes, destacando la excelencia culinaria nacional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum. (Pexels)
Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum. (Pexels)
Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum. (Pexels)
Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum. (Pexels)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@lamarea.ec

La gastronomía ecuatoriana celebró un hito importante con la llegada de los prestigiosos Premios SUMMUM, una de las plataformas culinarias más influyentes de Latinoamérica que califica a los mejores restaurantes. En una gala celebrada en la emblemática Capilla del Hombre, en Quito, se reconoció la excelencia, diversidad y creatividad de los restaurantes, chefs y productores que están definiendo el panorama culinario nacional. Nuum, un establecimiento de la capital, se alzó con el máximo galardón al ser nombrado el mejor restaurante del país.

El evento, que reunió a los principales referentes del sector, marcó la primera edición de SUMMUM Ecuador, extendiendo así su influencia regional. La noche culminó con la revelación del esperado Top 20 de los mejores restaurantes del Ecuador, una lista que no solo premia la calidad, sino que también refleja la riqueza gastronómica distribuida en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil y Manta.

El podio de la excelencia: Nuum, Clara y El Mercado

El primer lugar del ranking fue para Nuum (Quito), consolidando su posición como referente de la alta cocina en la capital. Le siguió de cerca Clara (Quito), ocupando el segundo puesto, mientras que El Mercado (Cuenca) se llevó el tercer lugar, representando a la gastronomía austral. Completando el Top 5 se encuentran Osaka (Quito) y Z-Food (Quito), reafirmando el dominio de la capital en los primeros puestos de la lista.

Platillos manabitas constan en el menú de la aerolínea Latam, la chef Valentina Álvarez se encarga de transportar estos sabores a varios destinos

El Top 20 de SUMMUM Ecuador 2025

La lista completa de los restaurantes reconocidos es la siguiente:

  1. Nuum – Quito
  2. Clara – Quito
  3. El Mercado – Cuenca
  4. Osaka – Quito
  5. Z-Food – Quito
  6. Banh Mi – Quito
  7. Tiestos – Cuenca
  8. Marrecife – Manta
  9. Pez Bela – Quito
  10. Nuema – Quito
  11. 3500 – Quito
  12. Casa Gangotena – Quito
  13. Shibumi – Quito
  14. Martinica – Manta
  15. Marcando el Camino – Quito
  16. Mikka – Guayaquil
  17. Mercado Mixtura – Quito
  18. La Gloria – Quito
  19. Tributo – Quito
  20. Noe – Quito

Metodología rigurosa para un ranking confiable

La elaboración de este prestigioso ranking implicó un proceso de evaluación exhaustivo. Se consideraron más de 200 restaurantes en todo el territorio ecuatoriano. La selección final combinó el voto de un comité especializado, compuesto por expertos del sector, con los resultados de más de 5.000 encuestas realizadas a comensales. Esta metodología, certificada por la consultora Focus, ponderó tres aspectos clave: la calidad de la comida (60%), el ambiente del lugar (20%) y la excelencia en el servicio (20%), asegurando una visión integral y equilibrada de la experiencia gastronómica.

Reconocimiento a las Cocinas Regionales

Además del ranking principal, los Premios SUMMUM destacaron a los restaurantes que mejor representan los sabores auténticos de diferentes regiones del Ecuador. En esta categoría, los galardonados fueron:

  • Guayaquil: Marrecife
  • Manabí y Santa Elena: Iche Fuegos Ancestrales
  • Cuenca: El Mercado
  • Galápagos: Midori Sushi Pub

Este reconocimiento a las cocinas regionales subraya la diversidad culinaria del país y el valor de las tradiciones locales en la construcción de la identidad gastronómica ecuatoriana. La primera edición de los Premios SUMMUM en Ecuador no solo celebra a los restaurantes más destacados, sino que también impulsa al sector a seguir innovando y elevando los estándares de calidad y creatividad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en el muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Polémica en Brasil: Hombre descubre que su prometida le era infiel con el cura de su comunidad y un video se hace viral

Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona en un vibrante partido en el Rodrigo Paz Delgado

Inicia impresión de 13.9 millones de papeletas para el referéndum del 16 de noviembre

Hamás entrega restos de rehén a la Cruz Roja en cumplimiento parcial del acuerdo con Israel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en el muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Polémica en Brasil: Hombre descubre que su prometida le era infiel con el cura de su comunidad y un video se hace viral

Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona en un vibrante partido en el Rodrigo Paz Delgado

Inicia impresión de 13.9 millones de papeletas para el referéndum del 16 de noviembre

Hamás entrega restos de rehén a la Cruz Roja en cumplimiento parcial del acuerdo con Israel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un supuesto criminal fue quemado tras su presunta participación en el muerte de un comerciante en Santa Ana, Manabí

Polémica en Brasil: Hombre descubre que su prometida le era infiel con el cura de su comunidad y un video se hace viral

Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona en un vibrante partido en el Rodrigo Paz Delgado

Inicia impresión de 13.9 millones de papeletas para el referéndum del 16 de noviembre

Hamás entrega restos de rehén a la Cruz Roja en cumplimiento parcial del acuerdo con Israel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO