Retiran cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en Babahoyo

Un operativo en Babahoyo permitió retirar cámaras instaladas sin autorización en espacios públicos, acción que busca fortalecer la seguridad ciudadana y cumplir la normativa vigente.

Militares, policías y personal del Ecu-911 retiraron cámaras colocadas sin autorización el domingo en Babahoyo, en un operativo que se ejecutó para cumplir el Decreto Ejecutivo 214 y fortalecer la seguridad ciudadana.

Operativo en 45 puntos urbanos evidencia cámaras sin permiso

Militares, policías y equipos técnicos del Servicio Integrado de Seguridad Ecu-911 recorrieron diversos sectores de Babahoyo para identificar cámaras de videovigilancia instaladas sin los permisos correspondientes. La intervención incluyó 45 puntos urbanos considerados estratégicos, así como áreas de las parroquias El Salto y Barreiro.

Durante el operativo se detectaron equipos colocados en postes de alumbrado público, estructuras metálicas y zonas catalogadas como puntos de riesgo. Este despliegue formó parte de los mecanismos de control aplicados para verificar que los dispositivos en el espacio público cuenten con autorización institucional.

Esta acción surge como continuidad del operativo ejecutado el 23 de octubre en Quevedo, donde se retiraron nueve cámaras sin permiso, lo que evidencia una tendencia de instalaciones irregulares en varias ciudades de Los Ríos.

Las autoridades recordaron que estas intervenciones se realizan al amparo del Decreto Ejecutivo N.º 214, normativa que regula la instalación, uso y autorización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos. El decreto establece que todo dispositivo debe estar autorizado por el Ecu-911, entidad encargada del control y administración del sistema nacional de videovigilancia.

Según el Ecu-911, permitir que equipos no regulados operen sin controles representa un riesgo para la protección de datos, la integridad de las imágenes y la seguridad ciudadana. Por ello, los dispositivos detectados fueron desmontados para su respectiva revisión técnica.

El ente de seguridad enfatizó que la normativa surge para garantizar que la información captada en el espacio público se gestione bajo protocolos de confidencialidad y uso adecuado, evitando que terceros manipulen datos sin supervisión estatal.

Ciudadanía debe reportar cámaras sin autorización

Durante el operativo, el Ecu-911 hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sistema de videovigilancia instalado sin autorización. La institución indicó que la línea única 911 está habilitada para recibir reportes sobre equipos que funcionen en el espacio público sin control institucional.

Este mecanismo de denuncia busca fortalecer la colaboración ciudadana y evitar que dispositivos particulares o desconocidos operen sin permisos. Las autoridades señalaron que cada reporte permite activar verificaciones técnicas y retirar equipos que incumplan la normativa vigente.

Además, la institución recordó que la instalación de cámaras privadas en exteriores requiere procesos formales. Los dispositivos sin registro pueden afectar investigaciones, generar riesgo tecnológico y vulnerar derechos fundamentales.

Contexto provincial: controles también se han intensificado en Los Ríos

Los operativos de retiro de cámaras se han vuelto más frecuentes en la provincia de Los Ríos, especialmente en sectores que presentan problemas de seguridad. El procedimiento realizado en Quevedo semanas antes demostró que varios equipos permanecían conectados sin permisos, lo que motivó nuevas inspecciones en otros cantones.

La coordinación entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ecu-911 forma parte de las estrategias gubernamentales para restablecer el control del espacio público (5).