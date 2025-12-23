Riesgo país de Ecuador cae a 499 puntos y marca su nivel más bajo en siete años

El riesgo país de Ecuador registró este lunes 499 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años, según el índice elaborado por JP Morgan.

Este resultado marca un hito económico, ya que el indicador no perforaba la barrera de los 500 puntos desde febrero de 2018.

El Banco Central del Ecuador (BCE) confirmó la cifra y destacó la acelerada reducción durante diciembre. El 9 de diciembre el indicador se ubicaba en 575 puntos, mientras que el 19 logró romper el umbral psicológico de los 500.

Riesgo país de Ecuador refleja mayor confianza internacional

El año inició con 1.186 puntos, en medio de la incertidumbre previa a las elecciones de febrero. Desde entonces, el indicador acumuló una reducción de 687 puntos, lo que representa una caída del 58% en doce meses.

Este descenso consolidó la percepción de mayor estabilidad macroeconómica y fortaleció la imagen financiera del país. Además, el resultado posiciona a Ecuador como uno de los mercados emergentes con mejor desempeño reciente en la región.

Acuerdos con el FMI y crecimiento de reservas impulsan la baja

El Gobierno atribuyó la mejora al cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se sumó el acercamiento diplomático con Estados Unidos, tras la visita de Marco Rubio en septiembre.

Las reservas internacionales también jugaron un rol clave en la reducción del riesgo. Estas crecieron 37,9% y alcanzaron los 9.516 millones de dólares, según informó el Ejecutivo este lunes.

Pago de deuda marcará un punto clave en enero

Pese al avance, enero del 2026 se perfila como un mes decisivo para la economía ecuatoriana. El país deberá pagar 407 millones de dólares por la primera amortización del bono 2030.

Este pago se repetirá cada semestre durante cinco años y marcará un hecho histórico. Será la primera vez que Ecuador cancela capital de los bonos reestructurados en 2020, tras años pagando solo intereses.

Deuda externa crecerá con fuerza en 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta obligaciones de deuda externa por 6.689 millones de dólares en 2026. Esta cifra casi duplica los compromisos previstos para 2025.

El aumento responde al inicio de amortizaciones de los bonos 2030, 2035 y 2040. Este escenario pondrá a prueba la sostenibilidad fiscal y la continuidad de la confianza ganada.

Meta: bajar el riesgo país de Ecuador a 400 puntos

Para acceder a financiamiento internacional competitivo, Ecuador necesita reducir el indicador por debajo de 400 puntos. En ese nivel, las tasas de interés se ubicarían cerca del 8%, frente al 11% actual.

El mejor registro histórico reciente ocurrió en diciembre de 2017 con 470 puntos, durante el gobierno de Lenín Moreno. Los próximos meses definirán si Ecuador consolida esta tendencia o enfrenta nuevas presiones fiscales en 2026.