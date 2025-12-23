COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Economía

Riesgo país de Ecuador cae a 499 puntos y marca su nivel más bajo en siete años

El riesgo país de Ecuador cerró en 499 puntos básicos este 22 de diciembre de 2025, su mejor nivel desde 2018, impulsado por acuerdos internacionales, reservas récord y señales de estabilidad fiscal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Riesgo país de Ecuador cae a 499 puntos y marca mínimo desde 2018.
El riesgo país de Ecuador alcanza mínimos históricos y redefine el panorama económico del país.
Riesgo país de Ecuador cae a 499 puntos y marca mínimo desde 2018.
El riesgo país de Ecuador alcanza mínimos históricos y redefine el panorama económico del país.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El riesgo país de Ecuador registró este lunes 499 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años, según el índice elaborado por JP Morgan.

Este resultado marca un hito económico, ya que el indicador no perforaba la barrera de los 500 puntos desde febrero de 2018.

El Banco Central del Ecuador (BCE) confirmó la cifra y destacó la acelerada reducción durante diciembre. El 9 de diciembre el indicador se ubicaba en 575 puntos, mientras que el 19 logró romper el umbral psicológico de los 500.

Riesgo país de Ecuador refleja mayor confianza internacional

El año inició con 1.186 puntos, en medio de la incertidumbre previa a las elecciones de febrero. Desde entonces, el indicador acumuló una reducción de 687 puntos, lo que representa una caída del 58% en doce meses.

Este descenso consolidó la percepción de mayor estabilidad macroeconómica y fortaleció la imagen financiera del país. Además, el resultado posiciona a Ecuador como uno de los mercados emergentes con mejor desempeño reciente en la región.

Acuerdos con el FMI y crecimiento de reservas impulsan la baja

El Gobierno atribuyó la mejora al cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se sumó el acercamiento diplomático con Estados Unidos, tras la visita de Marco Rubio en septiembre.

Las reservas internacionales también jugaron un rol clave en la reducción del riesgo. Estas crecieron 37,9% y alcanzaron los 9.516 millones de dólares, según informó el Ejecutivo este lunes.

Pago de deuda marcará un punto clave en enero

Pese al avance, enero del 2026 se perfila como un mes decisivo para la economía ecuatoriana. El país deberá pagar 407 millones de dólares por la primera amortización del bono 2030.

Este pago se repetirá cada semestre durante cinco años y marcará un hecho histórico. Será la primera vez que Ecuador cancela capital de los bonos reestructurados en 2020, tras años pagando solo intereses.

Deuda externa crecerá con fuerza en 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta obligaciones de deuda externa por 6.689 millones de dólares en 2026. Esta cifra casi duplica los compromisos previstos para 2025.

El aumento responde al inicio de amortizaciones de los bonos 2030, 2035 y 2040. Este escenario pondrá a prueba la sostenibilidad fiscal y la continuidad de la confianza ganada.

Meta: bajar el riesgo país de Ecuador a 400 puntos

Para acceder a financiamiento internacional competitivo, Ecuador necesita reducir el indicador por debajo de 400 puntos. En ese nivel, las tasas de interés se ubicarían cerca del 8%, frente al 11% actual.

El mejor registro histórico reciente ocurrió en diciembre de 2017 con 470 puntos, durante el gobierno de Lenín Moreno. Los próximos meses definirán si Ecuador consolida esta tendencia o enfrenta nuevas presiones fiscales en 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador cae a 499 puntos y marca su nivel más bajo en siete años

Artefacto explosivo detonado frente a licorera genera alarma en el sur de Machala

Artefacto explosivo detonado frente a licorera genera alarma en el sur de Machala

Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Riesgo país de Ecuador cae a 499 puntos y marca su nivel más bajo en siete años

Artefacto explosivo detonado frente a licorera genera alarma en el sur de Machala

Artefacto explosivo detonado frente a licorera genera alarma en el sur de Machala

Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Artefacto explosivo detonado frente a licorera genera alarma en el sur de Machala

Artefacto explosivo detonado frente a licorera genera alarma en el sur de Machala

Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

Estas son las identidades de las siete personas asesinadas en la parroquia San Isidro, en Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO