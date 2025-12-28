River Plate lidera la asistencia mundial de espectadores en 2025

River Plate cerró el año 2025 como el club de fútbol masculino con mayor asistencia promedio del mundo, según el ranking internacional elaborado por el portal especializado Transfermarkt. El conjunto argentino registró una media de 85.018 espectadores por partido en el estadio Mâs Monumental, cifra que lo ubicó en la cima del listado global.

El registro posiciona al club por encima de instituciones históricas del fútbol europeo como Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658). El informe aclara que el liderazgo de River no responde a una coyuntura aislada, sino a una tendencia sostenida durante la temporada.

Un torneo con estadios llenos

Durante el Torneo Clausura 2025, River Plate disputó 16 partidos como local, todos con el estadio colmado. En ese período, el club alcanzó un total de 1.360.288 asistentes, el número acumulado más alto registrado entre todas las ligas del mundo en el lapso analizado por Transfermarkt.

El promedio de asistencia se mantuvo estable a lo largo del campeonato, consolidando al Mâs Monumental como el estadio más concurrido del planeta. La regularidad en la convocatoria fue uno de los principales factores que impulsaron al club argentino al primer lugar del ranking internacional.

🏟️ 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫, 𝐞𝐥 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨. ⚪🔴⚪ Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el Club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo. ▶️ https://t.co/UJDS1ONy0W pic.twitter.com/O5Vpyr5Bkp — River Plate (@RiverPlate) December 26, 2025

El peso del modelo social de River

El informe destaca que el liderazgo mundial en asistencia está estrechamente vinculado al modelo social de River Plate. La institución cuenta con una masa societaria que supera los 350.000 socios, una de las más numerosas a nivel global, lo que garantiza una alta demanda permanente de localidades.

Según Transfermarkt, este esquema fortalece el vínculo entre el club y sus hinchas, quienes no solo asisten a los partidos, sino que participan activamente en la vida institucional. Este respaldo social sostenido se refleja directamente en la ocupación total del estadio en cada presentación como local.

Infraestructura y modernización del Monumental

Otro de los factores señalados en el análisis es la modernización del estadio Mâs Monumental. Las obras realizadas en los últimos años permitieron ampliar su capacidad, optimizar la experiencia del público y mejorar los servicios, accesos y condiciones de seguridad.

Estas mejoras posicionaron al recinto como uno de los más importantes del continente y facilitaron la organización de eventos con altos estándares internacionales. La infraestructura renovada contribuyó a consolidar la asistencia récord registrada durante la temporada 2025.

Continuidad dirigencial y proyección internacional

El informe también subraya la continuidad en la conducción institucional del club. Bajo las presidencias de Rodolfo D’Onofrio, Jorge Brito y, desde 2025, Stéfano Di Carlo, River Plate mantuvo una línea estratégica enfocada en crecimiento sostenido y planificación a largo plazo.

Este proceso incluyó la modernización del predio de Ezeiza, el fortalecimiento de las divisiones formativas y la proyección internacional de la marca River Plate. Elementos que reforzaron su posicionamiento global tanto dentro como fuera del campo de juego.

Liderazgo desde las tribunas

Con el Más Monumental completo partido tras partido, River Plate no solo encabezó el ranking mundial de asistencia en 2025. Sino que reafirmó un modelo institucional basado en gestión, infraestructura y participación social.

De acuerdo con Transfermarkt, el club argentino proyecta su identidad al mundo desde las tribunas y consolida su grandeza tanto en el aspecto deportivo como en la comunión permanente con su gente. Un factor determinante para alcanzar cifras récord a nivel internacional.