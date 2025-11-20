Robbie Williams confiesa que está perdiendo la visión tras usar inyecciones para adelgazar

El cantante británico Robbie Williams, de 51 años, confesó que sufre un deterioro progresivo de la visión, que atribuye directamente al uso de inyecciones para pérdida de peso.

La revelación la hizo durante una entrevista con The Sun, donde fue contundente al señalar a los fármacos que se han vuelto muy populares a nivel mundial.

Los síntomas de Robbie Williams

Williams describió que ha experimentado visión borrosa durante un tiempo, que empeora progresivamente. Además, dijo que un cambio reciente en la graduación de sus lentes no ha mejorado la situación.

“Fui a un partido de fútbol americano la otra noche y los jugadores eran solo manchas amorfas en un campo verde frente a mí. Y yo pensé: ‘¿Qué demonios está pasando?“, contó el artista.

Agregó que durante sus conciertos, el impacto es mayor: al mirar al público, no logra reconocer caras individuales, lo que afecta su interacción escénica habitual.

Culpa a las inyecciones para perder peso

El artista enfatizó que estos problemas no se deben a la edad, sino a las inyecciones para pérdida de peso, que contienen principios activos como la tirzepatida (presente en el medicamento Mounjaro) o la semaglutida (presente en Ozempic). “Mis problemas de visión no tienen nada que ver con la edad. Yo creo que son las inyecciones”, declaró.

Robbie Williams también expresó temor a consecuencias más graves: “Si esto va a más, podría quedarme ciego de un ojo”, una perspectiva aterradora para alguien cuya profesión depende del escenario.

Williams, quien ha usado estos fármacos por años para gestionar su peso, instó a sus seguidores: “Hagan su investigación” antes de iniciar tratamientos similares.

La relación de los fármacos para bajar de peso y la visión

Las inyecciones mencionadas, como Mounjaro y Ozempic, pertenecen a la clase de agonistas GLP-1 o duales, usados para tratar diabetes tipo 2 y obesidad. Estas influyen en la regulación del apetito.

Un estudio de 2024 analizó a 17.000 pacientes durante seis años y encontró que usuarios de semaglutida eran siete veces más propensos a desarrollar neuropatía óptica isquémica no arterítica (NAION), una condición rara que puede causar pérdida de visión en un ojo.

Aunque el estudio no prueba causalidad directa y los casos son infrecuentes, se han registrado cientos de reportes de problemas visuales en el Reino Unido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta en 2025 recomendando consulta inmediata ante cambios repentinos en la visión con estos fármacos.

Robbie Williams y el uso de las inyecciones

Williams reveló en 2023 que inició las inyecciones por necesidad médica, vinculada a su depresión y “autodesprecio tipo 2”, describiendo beneficios mentales como “liberadores” pese a los riesgos físicos.

En octubre pasado, canceló un concierto en Estambul por motivos de salud pública, aunque no especificó detalles oculares entonces.