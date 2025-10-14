Robert Lewandowski sufre rotura muscular y es baja en el FC Barcelona

El delantero polaco Robert Lewandowski sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, informó este martes el FC Barcelona. La baja del delantero llega en un complicado inicio de temporada para el jugador, afectando la planificación del equipo antes del partido ante Girona y el Clásico ante Real Madrid. Se desconoce el tiempo de recuperación del atacante.

Rotura muscular de Lewandowski complica al Barcelona

Este anuncio se produce después de que el lunes el club ya reportara otras bajas importantes. La lesión en el sóleo izquierdo de Dani Olmo y las molestias en los músculos de Ferran Torres. Lewandowski arrastra molestias desde agosto en ese mismo músculo, las cuales le hicieron perderse partidos clave como el Trofeu Joan Gamper y el debut en LaLiga contra el Mallorca.

Impacto para próximos partidos y bajas en plantilla

Con esta lesión, el polaco estará ausente en al menos los próximos encuentros, comenzando por el partido contra Girona FC este sábado a las 09h15. El encuentro ante Olympiacos por la Champions League, el 21 de octubre a las 11h45. Además, genera incertidumbre sobre su disponibilidad para el Clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, encuentro crucial para el Barcelona.

Se suma a las ausencias de Dani Olmo, Joan García, Raphinha, Gavi y el portero Marc André Ter Stegen, lo que dificulta las opciones de juego para el entrenador Hansi Flick. Sin embargo, hay buenas noticias al respecto de Lamine Yamal y Fermín López, quienes regresaron a los entrenamientos grupales y podrían estar listos para el derbi catalán.

Estado de lesiones y preparación del Barça

Ferran Torres es una duda para el próximo partido tras retirarse de la concentración de la selección española debido a molestias musculares, lo que añade un nuevo desafío para el equipo de Flick. La acumulación de lesiones musculares preocupa al cuerpo técnico, que deberá gestionar un plantel mermado en una temporada que demanda resultados positivos.

El club blaugrana buscará la recuperación rápida de Lewandowski y sus otros lesionados. La idea es mantener su nivel competitivo en LaLiga, donde las fechas venideras son decisivas para las aspiraciones del Barça.