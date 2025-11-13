Roberto Bonafont desmiente rumores sobre su salud: “Estamos muy bien”

El reconocido periodista deportivo Roberto Bonafont negó cualquier quebranto en su salud, tras su ausencia en el programa Marca 90 que generó especulaciones entre seguidores y colegas.

La aclaración llegó directamente de Bonafont, quien atribuyó su breve ausencia en pantalla a un viaje a Europa por motivos familiares.

Los rumores sobre la salud de Roberto Bonafont

Los rumores surgieron en el espacio Los Hackers del Espectáculo de Ecuavisa, donde un reportero entrevistó a varios compañeros de Bonafont.

Guillermo Carrillo consultó al respecto a Ufredo Borbón, conocido como La Pepa y compañero del periodista. “Lo último que supe es que estaba de viaje por Europa por trámites de la maestría de uno de sus hijos”, dijo.

Borbón, sorprendido por los rumores de salud, agregó: “Me das la noticia en este momento; si tengo que ir a la clínica a visitarlo, lo voy a hacer”. De manera similar, el exfutbolista Esteban Dreer, también entrevistado, coincidió con la versión del viaje, sin conocimiento de problemas médicos.

Estas declaraciones, transmitidas en el espacio televisivo, avivaron las alarmas entre la audiencia ecuatoriana, acostumbrada a la presencia constante de Bonafont en transmisiones deportivas.

Sigue en chequeos, pero está bien

El comunicador descartó los rumores durante un contacto con diario Extra, confirmando la versión de que estuvo de viaje. “Estamos muy bien”, dijo.

Bonafont detalló que, tras su percance de salud de abril pasado, mantiene una rutina de controles médicos periódicos. “Quizá me vieron saliendo de algún chequeo, pero estoy estable”, explicó.

“Precisamente en ese momento me iba a ‘Esto es fútbol’ a continuar con mis labores con normalidad”, añadió Bonafont, quien tiene más de 40 años de trayectoria en la televisión ecuatoriana.

Cabe mencionar, que Roberto Bonafont estuvo presente en el cotejo de Liga de Quito y Deportivo Cuenca por Copa Ecuador, disputado anoche. Incluso, en Instagram compartió su análisis sobre la clasificación del club ‘albo’ a semifinales. Así, demostró estar otra vez activo en su labor informativa.

Roberto Bonafont y su susto en vivo

Para contextualizar, recordemos el susto vivido por Bonafont el 22 de abril de 2025. Durante la conducción de Pateando Tachos en Radio Diblu, en pleno análisis deportivo, el periodista sintió un fuerte dolor en el pecho.

Bonafont abandonó abruptamente el aire y fue trasladado de urgencia a un hospital en Guayaquil. Los médicos diagnosticaron obstrucciones en sus arterias coronarias.

Luego, le practicaron una recanalización de la arteria descendente anterior, una de las principales del corazón, e instalaron dos stents para restaurar el flujo sanguíneo.

Bonafont se recuperó satisfactoriamente y retomó sus actividades laborales poco después, con énfasis en chequeos preventivos. Este episodio generó cobertura amplia en medios ecuatorianos.