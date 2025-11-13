COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Televisión

Roberto Bonafont desmiente rumores sobre su salud: “Estamos muy bien”

Rumores sobre la salud del comentarista deportivo Roberto Bonafont despertaron preocupación entre su público, especialmente por el "susto" que pasó en vivo, en abril pasado.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Roberto Bonafont es un ícono del periodismo deportivo en Ecuador.
Roberto Bonafont es un ícono del periodismo deportivo en Ecuador.
Roberto Bonafont es un ícono del periodismo deportivo en Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El reconocido periodista deportivo Roberto Bonafont negó cualquier quebranto en su salud, tras su ausencia en el programa Marca 90 que generó especulaciones entre seguidores y colegas.

La aclaración llegó directamente de Bonafont, quien atribuyó su breve ausencia en pantalla a un viaje a Europa por motivos familiares.

Los rumores sobre la salud de Roberto Bonafont

Los rumores surgieron en el espacio Los Hackers del Espectáculo de Ecuavisa, donde un reportero entrevistó a varios compañeros de Bonafont.

Guillermo Carrillo consultó al respecto a Ufredo Borbón, conocido como La Pepa y compañero del periodista. “Lo último que supe es que estaba de viaje por Europa por trámites de la maestría de uno de sus hijos”, dijo.

Borbón, sorprendido por los rumores de salud, agregó: “Me das la noticia en este momento; si tengo que ir a la clínica a visitarlo, lo voy a hacer”. De manera similar, el exfutbolista Esteban Dreer, también entrevistado, coincidió con la versión del viaje, sin conocimiento de problemas médicos.

Estas declaraciones, transmitidas en el espacio televisivo, avivaron las alarmas entre la audiencia ecuatoriana, acostumbrada a la presencia constante de Bonafont en transmisiones deportivas.

Sigue en chequeos, pero está bien

El comunicador descartó los rumores durante un contacto con diario Extra, confirmando la versión de que estuvo de viaje. “Estamos muy bien”, dijo. 

Bonafont detalló que, tras su percance de salud de abril pasado, mantiene una rutina de controles médicos periódicos. “Quizá me vieron saliendo de algún chequeo, pero estoy estable”, explicó.

“Precisamente en ese momento me iba a ‘Esto es fútbol’ a continuar con mis labores con normalidad”, añadió Bonafont, quien tiene más de 40 años de trayectoria en la televisión ecuatoriana.

Cabe mencionar, que Roberto Bonafont estuvo presente en el cotejo de Liga de Quito y Deportivo Cuenca por Copa Ecuador, disputado anoche. Incluso, en Instagram compartió su análisis sobre la clasificación del club ‘albo’ a semifinales. Así, demostró estar otra vez activo en su labor informativa.

Roberto Bonafont y su susto en vivo

Para contextualizar, recordemos el susto vivido por Bonafont el 22 de abril de 2025. Durante la conducción de Pateando Tachos en Radio Diblu, en pleno análisis deportivo, el periodista sintió un fuerte dolor en el pecho.

Bonafont abandonó abruptamente el aire y fue trasladado de urgencia a un hospital en Guayaquil. Los médicos diagnosticaron obstrucciones en sus arterias coronarias.

Luego, le practicaron una recanalización de la arteria descendente anterior, una de las principales del corazón, e instalaron dos stents para restaurar el flujo sanguíneo.

Bonafont se recuperó satisfactoriamente y retomó sus actividades laborales poco después, con énfasis en chequeos preventivos. Este episodio generó cobertura amplia en medios ecuatorianos.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO