Ronny Biojó se suma a Asociación Deportiva Tarma como nuevo refuerzo extranjero

La Asociación Deportiva Tarma anunció este 8 de enero de 2026 la contratación del defensor central ecuatoriano Ronny Biojó, de 26 años, procedente de Libertad FC, para reforzar su plantilla en la Liga 1 de Perú, bajo la dirección técnica de Pablo Trobbiani.
Presentación de Biojó
El club tarmeño presentó al jugador a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡Autoridad, Dedicación y Temperamento! Ronny Biojó, defensa central de 26 años, se suma a ADT para representar con orgullo y pasión nuestros colores. ¡Bienvenido, Ronny!”.
Biojó se convierte en el cuarto extranjero del equipo, uniéndose al ecuatoriano Luis Theo Gómez y los colombianos Luis Felipe Pérez y Juan David Valencia. Además, compartirá vestuario con los ecuatorianos Joao Rojas y John Narváez, ambos renovados.
Esta será la primera experiencia internacional del zaguero, quien en 2025 disputó 38 partidos con Libertad FC en la Serie A de Ecuador, anotando 2 goles (ante LDU Quito y Orense SC) y brindando 1 asistencia (ante Independiente del Valle).
Trayectoria de Ronny Biojó
Previamente, Biojó defendió las camisetas de Guayaquil FC y Deportivo Cuenca en Ecuador. Su llegada fortalece la línea defensiva del ADT, dirigido por el argentino Pablo Trobbiani, quien en Ecuador entrenó a Liga de Portoviejo y Barcelona SC.
Con esta incorporación, ADT suma 13 altas confirmadas para la temporada 2026, incluyendo al entrenador Trobbiani y jugadores como Luis Benites (delantero, Cienciano), Carlos Solís (arquero, Sport Huancayo), Jordan Guivin (volante, Los Chankas) y Hideyoshi Arakaki (extremo, Ayacucho FC).
Mercado de pases ADT 2026
Entre las bajas destacan el entrenador Horacio Melgarejo, los arqueros Eder Hermosa y Carlos Grados, y el defensor Gu-Rum Choi. Renovaron figuras clave como John Narváez (defensa), Víctor Cedrón (volante), Joao Rojas (extremo), Mauro Da Luz (delantero) y Hernán Rengifo (delantero).
La Liga 1 2026 contará con 18 equipos. ADT busca consolidarse en el torneo local y pelear por cupos a competiciones internacionales como Copa Sudamericana o Libertadores.El club tarmeño continúa activo en el mercado de pases peruano, enfocándose en un plantel competitivo para la próxima campaña.