Rusia suspende temporalmente importaciones de fórmulas Nestlé por posible toxina cereulide

La agencia federal rusa de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, anunció la suspensión temporal de la importación y comercialización en Rusia de varios productos de alimentación infantil de la empresa suiza Nestlé, debido a la posible presencia de la toxina cereulide en materias primas utilizadas en su elaboración. La medida preventiva afecta principalmente a fórmulas secas para bebés producidas en un período específico de 2025.

Productos afectados y alcance de la medida

La restricción aplica a líneas como NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme y NAN EXPERPRO, entre otras, fabricadas entre el 15 de abril y el 27 de noviembre de 2025.

Según el comunicado oficial de Rospotrebnadzor, el problema se originó en un ingrediente suministrado por un proveedor externo, donde se detectó la posible presencia de esta toxina. Por ello, las autoridades rusas decidieron detener el ingreso de estos lotes al país y prohibir su venta interna.

Además, la agencia recomendó a los consumidores verificar las fechas de producción en los envases y abstenerse de usar los productos involucrados. La decisión se tomó tras recibir información directa de Nestlé Rossiya, la filial local de la compañía, que colaboró en la notificación.

Efectos de la toxina cereulide en la salud

La cereulide es una sustancia producida por ciertas bacterias que puede provocar síntomas gastrointestinales si se ingiere en cantidades elevadas. De acuerdo con expertos sanitarios, los efectos suelen aparecer rápidamente, en un plazo de hasta seis horas después del consumo, e incluyen vómitos y diarrea.

Estos signos son similares a los de una intoxicación alimentaria común o a reacciones alérgicas a proteínas de la leche de vaca.

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado casos confirmados de afectaciones en consumidores relacionados con estos lotes específicos en Rusia.

Carácter temporal de la prohibición

Las autoridades rusas enfatizaron que la suspensión es una acción sanitaria provisional, implementada mientras se realizan verificaciones adicionales en la cadena de suministro. El objetivo principal es proteger la salud pública, especialmente la de los menores, que son el grupo más vulnerable ante productos de alimentación infantil.

En paralelo, Rospotrebnadzor continúa supervisando el cumplimiento de las normas de importación y coordina con la empresa para resolver la situación.

Respuesta de Nestlé ante la situación

Nestlé Rossiya informó que, de forma voluntaria, inició el retiro de partidas limitadas de estos productos a partir del 5 de enero. La compañía explicó que esta acción responde a un reforzamiento en los controles de calidad sobre ingredientes de proveedores externos.

Este caso en Rusia forma parte de un retiro más amplio anunciado por Nestlé a nivel internacional, que afecta a varios países por el mismo motivo: posible contaminación en un aceite utilizado en la producción de fórmulas infantiles. La multinacional ha asegurado que trabaja para activar proveedores alternos y minimizar interrupciones en el abastecimiento.