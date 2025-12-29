COMUNIDAD POR USD 1
Tenis
Tenis

Aryna Sabalenka cae ante Kyrgios en exhibición en Dubái

El duelo se desarrolló tras una amplia promoción mediática y buscó atraer nuevos públicos al tenis.
Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka en el duelo de exhibición. FOTO: Europa Press.
El Diario

Redacción ED.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, perdió este domingo 28 de diciembre ante el australiano Nick Kyrgios en un partido de exhibición denominado Batalla de sexos, disputado en el Coca-Cola Arena de Dubái. El encuentro concluyó con parciales de 6-3 y 6-3, en un evento diseñado como espectáculo y fuera del calendario oficial.

El duelo se desarrolló tras una amplia promoción mediática y buscó atraer nuevos públicos al tenis. Aunque se jugó en una pista reglamentaria, el ritmo fue moderado y adaptado a un formato recreativo, sin la exigencia competitiva habitual de torneos oficiales.

Un evento pensado para el espectáculo

Kyrgios, conocido por su talento y temperamento, mantuvo un juego directo y controlado, evitando prolongar los puntos. El australiano, que ha tenido poca actividad en los últimos dos años debido a lesiones, mostró solvencia sin exigir un desgaste físico elevado.

Sabalenka, actual líder del ranking mundial femenino y múltiple campeona de torneos de Grand Slam, participó en un contexto distinto al competitivo. El formato del evento no favoreció un desarrollo intenso, lo que marcó el tono general del partido.

Promoción y simbolismo histórico

Ambos tenistas promovieron el enfrentamiento como un espectáculo especial, emulando la narrativa de combates históricos. La organización buscó recrear el simbolismo del célebre duelo de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, considerado un hito en la lucha por la igualdad en el deporte.

Sin embargo, a diferencia de aquel encuentro histórico, la cita en Dubái tuvo un carácter estrictamente exhibicional, sin implicaciones deportivas ni impacto en los rankings internacionales.

Condición física y contexto competitivo

Sabalenka, cuatro veces campeona de torneos Grand Slam, no logró imponer su potencia habitual ante un rival que gestionó el partido con experiencia. Kyrgios, por su parte, evitó un tercer set que probablemente habría exigido un esfuerzo físico mayor.

El tenista australiano continúa su proceso de recuperación y preparación con la mira puesta en el Abierto de Australia, previsto para disputarse en las próximas semanas, torneo en el que espera regresar a la competencia oficial.

Un duelo fuera del circuito oficial

El evento en Dubái se inscribió dentro de una serie de exhibiciones destinadas a la promoción del tenis a nivel global. Aunque generó expectativa y atención mediática, el desarrollo del partido confirmó su carácter recreativo.

La derrota no tiene impacto deportivo para Sabalenka, mientras que Kyrgios suma minutos en pista de cara a su regreso al circuito profesional, en un contexto controlado y sin exigencias competitivas.

