Salario básico 2026: aumento oficial que propone el Gobierno de Ecuador

La primera sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios abrió el debate sobre el salario básico 2026 en medio de un desacuerdo entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, ambas partes coinciden en que la remuneración debe subir.

Se trató el tema en Quito con la presencia del ministro del Trabajo, Harold Burbano, quien anticipó un aumento técnico si no se logra consenso en la siguiente reunión.

Durante la cita, el secretario de Estado explicó que la cartera a su cargo analiza un rango de incremento de entre $11 y $15, siempre que no exista un acuerdo bipartito. Además, recordó que el proceso tiene plazos definidos y que la revisión salarial no puede extenderse más allá del 20 de diciembre.

Salario básico 2026: Posturas enfrentadas entre empleadores y trabajadores

Al cierre de la sesión de este 09 de diciembre, representantes empresariales y sindicales ofrecieron declaraciones para exponer sus propuestas. Los empleadores plantearon un aumento de $8, mientras los trabajadores defendieron un ajuste de $20, ambos justificando sus cifras en proyecciones económicas y capacidad productiva. Actualmente, el salario básico unificado se ubica en $470.

Por su parte, el ministro Burbano remarcó que los indicadores técnicos sustentan un incremento moderado. Explicó que las cifras oficiales de inflación acumulada del 2025 y la proyectada del 2026 se ubican entre 2,51 % y 3,20 %, valores que sirven como base para la definición del alza. Por ello, insistió en que la propuesta del Ministerio prioriza equilibrio y sostenibilidad.

Cálculo técnico y posibles escenarios del incremento del salario básico 2026

El funcionario recordó que el artículo 118 del Código del Trabajo determina que, si en dos reuniones no se alcanza un acuerdo, el Ministerio de Trabajo está facultado para fijar el salario en función del índice de precios al consumidor proyectado. Con esto, el ajuste se resolvería a partir de la metodología vigente, lo que situaría el aumento cerca del límite alto del cálculo técnico.

“Les he planteado a los sectores que hagamos un ejercicio de análisis no solamente técnico, sino también humano”, comentó Burbano. En su intervención añadió que la producción y ventas de distintos sectores mostraron crecimiento durante el 2025, lo que genera margen para mejorar la remuneración.

Expectativas para un acuerdo y fecha límite del proceso

El ministro calificó la reunión como positiva y afirmó que existen señales para lograr un punto medio entre trabajadores y empresas. Aun así, advirtió que, si no se alcanza un consenso, la institución definirá un aumento que podría estar cerca de los $15. “Si me toca fijar a mí, yo tendré el tope más alto de este cálculo técnico”, manifestó.

Asimismo, Burbano destacó que su objetivo es cerrar el proceso del salario básico 2026 antes del 20 de diciembre. Añadió que el avance de las discusiones y los indicadores disponibles permiten prever un cierre anticipado, siempre que las posturas se acerquen en la segunda reunión del Consejo.