Salario básico unificado 2026: ministro Harold Burbano cifra el aumento entre $10 y $20 y busca acuerdo histórico

El salario básico unificado 2026 está en el centro del debate nacional, con solo dos reuniones pendientes del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS). El ministro del Trabajo, Harold Burbano, afirmó este martes 2 de diciembre que existen las condiciones óptimas para lograr un acuerdo. Subraya la unidad como el mensaje clave que el país necesita recibir en este importante momento. Actualmente, el SBU vigente para el año 2025 se mantiene en $470. Burbano confía en alcanzar un acuerdo.

El Ministerio del Trabajo está impulsando activamente una propuesta de aumento que oscila entre $12 y $15, una cifra sostenida por la inflación baja y las proyecciones de crecimiento económico. La economía del país muestra una de las inflaciones más reducidas de la región, lo que fundamenta aquel incremento propuesto. Por consiguiente, la cartera de Estado ha puesto sobre la mesa esta oferta para discusión del Salario Básico Unificado 2026.

Cifras clave del aumento del salario básico unificado 2026 y confianza en el consenso

Sin embargo, el ministro Burbano reiteró que el aumento para el Salario Básico Unificado 2026 se ubicará entre $10 y $20, rango que ya había sugerido a finales de noviembre pasado.

Burbano expresó: “Tengo la confianza de que este aumento será por acuerdo entre los dos sectores (trabajadores y empleadores)… yo creo que lo vamos a lograr, han entendido los dos sectores técnicamente en qué situación estamos.”

Asimismo mencionó que el acuerdo podría incluir incentivos cruciales para los empleadores. Burbano indicó que estos incentivos buscarían reducir cargas burocráticas, administrativas y financieras que generan costos. Estos costos, a su vez, “se trasladan al salario de las y los trabajadores“, según explicó el ministro.

La postura del Gobierno frente a la imposición del SBU

La exministra del Trabajo Ivonne Núñez había anticipado un incremento específico de $16 para el Salario Básico Unificado 2026. Burbano reconoció que esta cifra se aplicaría únicamente si el CNTS no logra un consenso entre las partes. En ese escenario, el aumento de $16 sería una disposición directa del Gobierno.

“Yo estoy esperando, faltan dos reuniones del Consejo para poder firmar el salario, que podamos llegar a un acuerdo consensuado en ese margen de entre $ 10 y $ 20. Si es que son $ 16, y si ese es un número en el que están de acuerdo trabajadores y empleadores, así lo aceptará el Estado; si es un número mayor o un número menor, pero si llega en consenso, nosotros creemos que le estaremos dando un mensaje adecuado al país”, sostuvo Harold Burbano.

Bases económicas sólidas para el incremento del SBU

Por otro lado, el ministro analizó que el año económico ha sido muy bueno, registrando cerca del 4% de crecimiento y una inflación acumulada muy baja del 1,24%.

La proyección de crecimiento para el próximo año se sitúa en torno al 2%, datos que respaldan el incremento del Salario Básico Unificado 2026.

“Dichos indicadores reflejan el aumento del consumo familiar en el país. El ingreso promedio de los hogares, cercano a $850, ha provocado un aumento del consumo en aproximadamente 18% este año”, detalló Burbano.

Finalmente, el ministro descartó propuestas extremas de alzas de hasta $100, calificándolas de no apegadas a la realidad e incompatibles con el objetivo de aumentar la formalidad laboral. Espera una resolución definitiva hasta el 20 de diciembre sobre el Salario Básico Unificado 2026.