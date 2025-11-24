Salario básico unificado 2026 en Ecuador: CNTS inicia negociaciones clave para definir nuevo monto

La discusión sobre el salario básico unificado (SBU) 2026 comenzó este lunes 24 de noviembre con la participación de representantes de empleadores, trabajadores y el ministro de Trabajo, Harold Burbano.

Durante la sesión inaugural, los integrantes del CNTS analizaron los indicadores macroeconómicos de 2025 y las proyecciones para 2026, con exposiciones de delegados del Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Proyecciones económicas y su impacto en el salario básico unificado 2026

Las cifras que guiarán las negociaciones incluyen un crecimiento económico proyectado de 1,8 % y una inflación anual de 3,2 %. Según el MEF, la variación en los precios del diésel impactará 1,1 puntos porcentuales.

“Esta estimación supone una transmisión completa del incremento del precio al consumidor final; además, no considera efectos especulativos”, detalló el Ministerio, destacando que el objetivo es mantener el poder adquisitivo del SBU 2026.

Burbano: consenso y prudencia en la fijación del SBU

El ministro Harold Burbano aseguró que espera un acuerdo antes del 20 de diciembre. “Yo espero que podamos llegar a una conclusión adecuada y, lo más pronto posible, tener la tranquilidad de cuál es el salario básico para el próximo año”, afirmó.

Sobre el alza de $16 mencionada por la exministra Ivonne Núñez, Burbano se mostró cauteloso. “Yo también tengo que procesar estos datos junto a mi equipo”, reiterando que “la idea es construir en conjunto algo que le sirva al país”.

Empresarios piden análisis cuidadoso y enfoque en empleo formal

Voceros de los empresarios evitaron adelantar cifras y enfatizaron la necesidad de mejorar la creación de empleo formal, considerando que 5 millones de personas aún están fuera del mercado laboral.

“Todo esto nos lleva a analizar las cifras con cautela de la proyección de lo que puede venir el siguiente año”, comentó María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP).

Jervis recordó que la fijación del SBU se basa en inflación, productividad y crecimiento económico. “El objetivo de incrementar el salario básico es para que rinda en la misma dimensión de cómo suben los precios, y si la inflación no sube significativamente, los precios tampoco”, explicó.

Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), agregó que se requiere un cambio estructural. “El problema de no superar los 3,3 millones de personas con empleo formal es un tema que necesitamos discutir con mucha fuerza”, dijo.

Postura de los trabajadores frente al SBU 2026

Edwin Salazar, secretario general del Comité de Empresa Único del Ministerio de Educación, señaló que sí debe haber un aumento salarial, pero evitó cifras antes de analizar los indicadores.

“Queremos llegar a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, que no sea el Gobierno el que defina”, sostuvo. Considera antitécnico el pedido del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de elevar el salario básico a $565.

Próximos pasos y calendario del Consejo

Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, aseguró que también se considerarán ventas y productividad antes de fijar el SBU. “No quisiéramos lanzar números sin tener un sustento”, afirmó.

La siguiente sesión está prevista para el 8 de diciembre, aunque Burbano espera un encuentro previo. Entre el 15 y 20 de diciembre, los sectores presentarán y debatirán sus propuestas finales. Actualmente, el SBU vigente en 2025 es de $470.