Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Salario básico unificado 2026: Gobierno confirma que el incremento no superará los USD 20

El salario básico unificado 2026 inició su proceso de definición en medio de tensiones, mientras el Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, confirma que el ajuste no pasará de USD 20.
La ley establece que el salario básico unificado 2026 deberá definirse hasta el 16 de diciembre. Foto: Pexels.
La ley establece que el salario básico unificado 2026 deberá definirse hasta el 16 de diciembre. Foto: Pexels.

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios instaló este 9 de diciembre de 2025 la mesa oficial para definir el salario básico unificado 2026, mientras trabajadores y empleadores buscan un punto de coincidencia dentro de un escenario económico complejo. El proceso comenzó con posturas cada vez más distantes y con expectativas opuestas en torno al incremento salarial que regirá desde enero del próximo año.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, abrió la sesión y marcó un límite claro: el aumento no superará los 20 dólares mensuales. Recordó que plantear un valor mayor “sería irresponsable”, debido a los indicadores técnicos que analiza el Ministerio. Esta advertencia elevó la tensión entre quienes exigen un ajuste más amplio.

Gobierno de Ecuador fija tope y escucha propuestas

Burbano explicó que el rango posible oscila entre USD 10 y USD 20, según las proyecciones económicas del Gobierno de Ecuador. Resaltó además: “El día de hoy lo que queremos es escucharles, escucharnos todos y ver cuáles son sus expectativas”, con el objetivo de avanzar hacia una resolución. La reunión para definir el salario básico unificado 2026 se mantiene , tal como ocurre cada año en este proceso.

La normativa obliga a convocar una segunda reunión en un plazo de cinco días hábiles, siempre que persista la falta de consenso entre las partes involucradas.

Salario básico unificado 2026 sin acercamientos claros

Si la siguiente cita tampoco concluye con un acuerdo, se aplicará el artículo 118 del Código del Trabajo, lo que dejará la definición final del SBU en manos del Gobierno. Ese desenlace se repitió en años anteriores, debido a la distancia entre los argumentos de trabajadores y empleadores.

Las posiciones actuales muestran un contraste marcado. Los trabajadores solicitan un incremento superior a USD 100, impulsados por el encarecimiento del costo de vida. Los empleadores respaldan únicamente un ajuste de USD 10, debido a presiones financieras que golpean a varios sectores productivos.

La decisión final debe tomarse antes del 16 de diciembre

Con los indicadores técnicos vigentes, el ajuste recomendado se mantiene por debajo de USD 20, un límite que condiciona la discusión y obliga a las delegaciones a justificar sus propuestas.

La ley establece que el salario básico unificado 2026 deberá definirse hasta el 16 de diciembre, fecha que ahora concentra las expectativas del país y de quienes esperan claridad sobre el próximo incremento salarial.

El debate avanza mientras el mercado laboral observa cada movimiento.

