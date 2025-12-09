COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Salario básico unificado 2026: empleadores proponen USD 8 y trabajadores defienden un alza de USD 20

La discusión por el salario básico unificado 2026 avanza con propuestas opuestas entre empleadores y trabajadores, mientras el Ministerio del Trabajo ajusta sus proyecciones.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Salario básico unificado 2026: empleadores proponen USD 8 y trabajadores defienden un alza de USD 20.
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, abrió la sesión para definir el salario básico unificado 2026 con un límite claro: el aumento no superará los 20 dólares mensuales. Foto: API.
Salario básico unificado 2026: empleadores proponen USD 8 y trabajadores defienden un alza de USD 20.
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, abrió la sesión para definir el salario básico unificado 2026 con un límite claro: el aumento no superará los 20 dólares mensuales. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios instaló su sesión este 9 de diciembre para analizar las propuestas que definirán el salario básico unificado 2026. Los empleadores plantean un incremento de USD 8 y justifican esa cifra con datos macroeconómicos respaldados por fuentes oficiales, mientras los trabajadores defienden un alza mayor para equilibrar la pérdida de capacidad adquisitiva. Además, la reunión abrió un espacio clave para revisar cifras que influyen en la decisión final.

Los representantes del sector empresarial señalaron que su postura responde a indicadores del Banco Central del Ecuador y del INEC. Según expuso María Paz Jervis, la fórmula establecida por ley “arroja un valor de $8”. Ese cálculo considera inflación, crecimiento económico y productividad. Con esos datos, el sector empleador insistió en un incremento que sostenga la competitividad sin presionar el mercado laboral.

Propuestas de los trabajadores y análisis social

Por su parte, el sector trabajador mantiene una postura distinta. Edwin Salazar Brito, primer vicepresidente de la CUT (Central Única de Trabajadores), explicó que su planteamiento también incorpora criterios técnicos y, además, evalúa “también el lado humano” para reducir la brecha entre el ingreso actual y el costo de la canasta básica. La propuesta de los trabajadores sitúa el ajuste entre USD 10 y USD 20, cifra que consideran más equilibrada para las familias que dependen del salario mínimo.

El Ministerio del Trabajo ajustó sus proyecciones iniciales tras esta primera sesión. Antes ubicaba el incremento entre USD 10 y USD 20, pero la revisión de datos modificó la estimación hacia un rango de USD 11 a USD 15. Esa actualización revela un giro relevante en el proceso y adelanta una posible negociación más cerrada durante las próximas semanas.

Impacto económico y próximos pasos del Consejo

Mientras continúa el análisis, el sector empleador subraya la necesidad de un incremento moderado que sostenga la formalidad. Argumentan que un ajuste elevado podría afectar la contratación y generar presiones en sectores sensibles de la economía. Por ello centran su defensa en cifras verificadas y comparaciones con años anteriores, con el objetivo de mantener estabilidad en el mercado.

En cambio, los trabajadores remarcan que la canasta básica supera ampliamente al salario vigente de USD 470. Con esa brecha, estiman que un alza menor profundiza la pérdida del poder adquisitivo y reduce la capacidad de cubrir necesidades esenciales. Durante la sesión, insistieron en que el incremento debe responder al costo real de vida y a las presiones inflacionarias acumuladas.

Salario básico unificado 2026: definición final llegará en las próximas sesiones

El proceso continuará con nuevas reuniones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Las autoridades deberán consolidar los elementos técnicos y sociales expuestos antes de anunciar la resolución definitiva. El incremento que se apruebe entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026, y marcará un componente clave para la economía del próximo año.

Durante las siguientes sesiones, el Ministerio del Trabajo recopilará los argumentos de cada sector para construir una propuesta que equilibre estabilidad, empleo y capacidad de compra. La decisión final impactará a miles de trabajadores y empresas en todo el país.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Salario básico 2026: aumento oficial que propone el Gobierno de Ecuador

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?: Descubre el truco que la dejará como nueva

Unase libera a hombre secuestrado en la cooperativa 20 de Febrero de Quevedo

Ecuador toca el cielo en Abu Dabi: Zero Lab by Uniandes coronado en la élite gastronómica mundial

Murió después de beber 33 tragos en un crucero: su esposa denunció a la compañía por presunto homicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Salario básico 2026: aumento oficial que propone el Gobierno de Ecuador

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?: Descubre el truco que la dejará como nueva

Unase libera a hombre secuestrado en la cooperativa 20 de Febrero de Quevedo

Ecuador toca el cielo en Abu Dabi: Zero Lab by Uniandes coronado en la élite gastronómica mundial

Murió después de beber 33 tragos en un crucero: su esposa denunció a la compañía por presunto homicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Salario básico 2026: aumento oficial que propone el Gobierno de Ecuador

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?: Descubre el truco que la dejará como nueva

Unase libera a hombre secuestrado en la cooperativa 20 de Febrero de Quevedo

Ecuador toca el cielo en Abu Dabi: Zero Lab by Uniandes coronado en la élite gastronómica mundial

Murió después de beber 33 tragos en un crucero: su esposa denunció a la compañía por presunto homicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO