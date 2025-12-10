Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, habla sobre la salida de Marcela Aguiñaga de Revolución Ciudadana.

La salida de Marcela Aguiñaga del movimiento Revolución Ciudadana (RC) generó nuevas reacciones en el escenario político ecuatoriano.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, explicó su posición sobre la polémica que surgió luego de la reunión entre la prefecta del Guayas y Lourdes Tibán, encuentro que causó el malestar de Rafael Correa. El tema reactivó tensiones internas dentro del correísmo.

El exmandatario criticó la visita de Aguiñaga el 20 de noviembre, cuando acudió al Palacio Municipal junto a la prefecta de Cotopaxi. El episodio desencadenó un debate nacional.

Aclara su relación con Marcela Aguiñaga

En una entrevista radial, Aquiles Alvarez relató que mantiene un vínculo “cordial” con Aguiñaga. Además, recordó que durante el episodio del “balcón” llevaba “muchísimo tiempo” sin verla, lo que descartaría cualquier conflicto previo.

El alcalde recalcó que la prefecta pidió autorización para visitar el Municipio y él respondió que “encantado de la vida”, razón por la que la recibió junto con Tibán.

Aquiles Alvarez agregó que la reunión ocurrió con normalidad y destacó que no surgió ninguna situación que amerite interpretaciones políticas extremas dentro del movimiento.

Reacción de Correa y tensiones internas en RC

Al referirse a la reacción de Rafael Correa, el alcalde de Guayaquil mencionó que se trata de discusiones internas “totalmente entendibles”.

Por eso, pidió no dramatizar el episodio, ya que la convivencia entre liderazgos fuertes implica criterios distintos.

Alvarez agregó que la salida de Marcela Aguiñaga no se atribuye únicamente a la reunión con Tibán. Explicó que “desde que asumió Marcela han existido algunas posiciones que han llevado a que se genere esto”, lo que sugiere un proceso acumulativo dentro de RC.

El alcalde Aquiles Alvarez descarta un conflicto personal

El burgomaestre señaló que no cree que el desencuentro surgiera exclusivamente por la visita de Tibán. “No creo que haya sido específicamente por la visita de la señora Tibán; fue un vaso que se fue llenando con el tiempo”, comentó Aquiles Alvarez.

Añadió que Correa aclaró que no se trata de un tema personal, sino de decisiones políticas.

Estas declaraciones buscaron bajar el tono del enfrentamiento mediático que acompañó la renuncia de Aguiñaga al movimiento.

Vínculo del alcalde con Rafael Correa

Alvarez también habló sobre su relación con RC y con el expresidente. “Mi relación de amistad, de compartir visiones sociales importantes, causas y temas interesantes, es con el expresidente Rafael Correa”, afirmó.

Subrayó que mantiene un gran aprecio por él y que trabajan con sintonía política. Recalcó que Correa nunca le pidió cargos ni cuotas de poder a cambio de respaldo político, evidencia de un vínculo basado en afinidad ideológica.

Respuesta a declaraciones de Luisa González

Aquiles Alvarez también reaccionó con ironía a declaraciones de Luisa González, quien aseguró que Él no pertenece a RC. “Lo que me da risa es que Luisa dice que no soy de la Revolución Ciudadana y tal, pero quién fue el que peleó en primera línea para que sea candidata a la Presidencia, quién fue el que se inmoló, a quién le han cerrado los negocios”, señaló.

El comentario expuso la tensión política que rodea al movimiento y su futuro de cara al mapa electoral nacional. (07)