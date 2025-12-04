¡Saltó desde el tercer piso! Recluso es recapturado tras intentar fugarse del Cárcel de Cotopaxi

Un joven identificado como Mateo G. L., de 21 años, fue recapturado la noche del miércoles 3 de diciembre de 2025 tras intentar fugarse del Cárcel Regional Cotopaxi, en Latacunga. El recluso saltó desde el tercer piso del pabellón de mínima seguridad, según informó la Policía Nacional. La entidad atendió la alerta cerca de las 21h50 y localizó al interno en la base de una torre del centro penitenciario.

El intento de fuga: salto desde un tercer piso

De acuerdo con información oficial, la fuga se originó en el pabellón de mínima seguridad, específicamente en la celda 25 del bloque A. La ventana de esa celda no tenía protección metálica, lo que permitió que el interno pudiera salir al borde exterior del edificio.

Según el reporte policial, el joven realizó un salto desde aproximadamente tres pisos de altura en dirección a la zona conocida como la torre 6 del penal. La caída lo dejó en condiciones físicas que impidieron que continuara con la huida.

Minutos después de recibir la alerta, los agentes encargados de la seguridad penitenciaria iniciaron un barrido perimetral para localizarlo. La rápida reacción permitió ubicarlo en la base de la torre, sin que presentara lesiones graves.

Intervención de la Policía y recaptura a recluso

El aviso ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 21h50. Equipos policiales asignados al control del centro penitenciario acudieron de inmediato al sitio señalado por los guías penitenciarios.

Una vez localizado, a Mateo G. L. lo trasladaron hacia un área controlada dentro del penal. Las autoridades confirmaron que el interno no presentó fracturas graves pese a la altura desde la que saltó, aunque fue evaluado por personal médico para descartar complicaciones.

La institución policial destacó que la pronta reacción permitió evitar un escape completo y mantener el orden dentro del establecimiento carcelario, que ya ha registrado intentos de fuga en años anteriores. (12)