Ecuador proyecta un salto histórico en exportaciones y turismo

El Gobierno nacional prevé que las exportaciones de Ecuador 2025 alcancen USD 36.450 millones, un crecimiento del 17% respecto al cierre de 2023.

El Ministerio de Producción destacó que esta tendencia confirma la consolidación de nuevos mercados y una mayor demanda internacional.

La entidad subrayó que la diversificación productiva ha generado un impulso notable en la oferta exportable. Los envíos no petroleros, que ascendieron a USD 22.175 millones en 2023, podrían escalar a un récord histórico de USD 28.600 millones en 2025, gracias a productos altamente competitivos como camarón, banano, cacao y alimentos procesados.

Productos no petroleros impulsan las exportaciones de Ecuador 2025

El desempeño del camarón mantiene al país entre los mayores exportadores globales. Según las cifras oficiales, este producto crecerá de USD 5.561 millones a USD 6.204 millones entre 2023 y 2025. El banano también proyecta un incremento sólido, al pasar de USD 2.711 millones a USD 3.034 millones en el mismo periodo.

El cacao registra uno de los crecimientos más acelerados: de USD 719 millones en 2023 a USD 2.948 millones en 2025. Asimismo, los enlatados de pescado aumentarán de USD 976 millones a USD 1.413 millones. Productos no tradicionales como la pitahaya, el brócoli, la balsa y los elaborados de cacao también muestran una expansión significativa.

Superávit comercial en ascenso y expansión de mercados

El país registró un superávit de USD 1.994 millones en 2023 y se prevé que aumente a USD 6.256 millones en 2025. Esta tendencia confirma una mejora sustancial en el sector externo y, según el Ministerio de Producción, responde a una estrategia enfocada en competitividad, innovación y nuevos acuerdos comerciales.

Las autoridades aseguran que la apertura de mercados internacionales continúa acelerándose. “El crecimiento de las exportaciones se ha visto impulsado por un aumento notable en los destinos internacionales, con las exportaciones hacia la Unión Europea y Estados Unidos creciendo un 68% y un 52%, respectivamente”, indicó la entidad.

Turismo de Ecuador proyecta cifras históricas en 2025

El turismo en Ecuador también muestra un repunte sobresaliente. Las ventas acumuladas en septiembre de 2025 alcanzaron USD 4,9 mil millones, con una proyección de llegar a USD 7,2 mil millones al cierre del año. Esta cifra representa un crecimiento del 12,8% frente a 2023 y evidencia una recuperación sostenida del sector.

El número de establecimientos turísticos refleja esta expansión: de 21.254 en 2023 a 31.279 en 2025, un aumento del 47%. Además, el consumo turístico por visitante continúa en ascenso, impulsado por nuevas rutas aéreas, inversiones y promoción internacional.

Más créditos turísticos impulsan la inversión en destinos emergentes

La cartera de Estado resaltó que la actual administración facilitó el acceso a financiamiento para emprendedores turísticos. En 2025 se otorgaron 700 créditos por USD 13 millones, frente a los 381 créditos por USD 7 millones en 2023. “Este acceso a financiamiento es fundamental para impulsar nuevos proyectos y consolidar la recuperación del sector”, señaló el ministerio.

Expertos coinciden en que la combinación de un comercio exterior robusto y un turismo en expansión coloca a Ecuador en una posición favorable para 2025. Ambos sectores aportan dinamismo, fortalecen el empleo y consolidan un escenario económico más competitivo.