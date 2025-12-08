Santiago Quezada alerta sobre la fragilidad económica: El 15% de los ecuatorianos solo tiene ahorros para sobrevivir una semana.

El panorama económico para las familias ecuatorianas al cierre de este año es complejo. Durante su intervención en el espacio de entrevistas Manavisión Plus, el analista económico Santiago Quezada fue contundente al describir la realidad emocional y financiera que atraviesa el país. “El ecuatoriano promedio está profundamente endeudado y está profundamente desesperado por salir de sus deudas”, sentenció el experto. Esta angustia colectiva no es gratuita; nace de un desconocimiento generalizado sobre cómo funcionan las finanzas personales y de una estructura de consumo que supera los ingresos reales.

Uno de los puntos críticos abordados fue el funcionamiento de la central de riesgos, un término que genera temor en la ciudadanía pero que pocos comprenden a fondo. Según explicó Santiago Quezada, esta no es más que una base de datos que recopila información sobre perfiles que representan un riesgo crediticio incompatible con el sistema. En términos sencillos, cuando un usuario deja de cumplir con sus obligaciones financieras, la banca lo traslada a este registro. El problema radica en las consecuencias: estar allí significa el cierre de las puertas al crédito formal, obligando a las personas a buscar alternativas que suelen llenarlas de intereses impagables y profundizar el agujero financiero.

Radiografía de la vulnerabilidad: Datos que alarman

Para entender por qué los ciudadanos no logran salir del bache, Santiago Quezada citó cifras reveladoras de la Red de Instituciones Financieras del Ecuador (RFD). El concepto clave aquí es la “resiliencia financiera”, definida como la capacidad de los individuos para afrontar choques negativos o crisis inesperadas, ya sea una pandemia, un paro nacional o inestabilidad política.

Los datos expuestos son preocupantes. Según la encuesta citada, apenas el 27% de las personas indicaron que sus ahorros les permitirían cubrir gastos por lo menos un mes ante una eventualidad. Más alarmante aún es que un 15% manifestó contar con recursos para mantenerse solo una semana si dejaran de recibir ingresos. Esto dibuja un escenario de extrema fragilidad, donde cualquier contratiempo menor puede empujar a una familia a la pobreza o al endeudamiento agresivo. “Ahora ya estamos contemplando la dimensión del problema de los ahorros”, señaló el economista, advirtiendo que en fechas festivas como diciembre, la tendencia no es ahorrar, sino incrementar los niveles de morosidad en otras deudas.

La estrategia de la banca y la saturación de ofertas

El experto también analizó el papel del sistema financiero en esta dinámica. La banca ecuatoriana ha encontrado una alta rentabilidad en los productos de crédito de consumo. Como resultado, los usuarios son bombardeados constantemente con ofertas de tarjetas y préstamos preaprobados. Esta saturación, sumada a la falta de educación financiera, ha provocado que las tasas de mora en tarjetas de crédito empiecen a crecer paulatinamente.

Santiago Quezada ilustró esta realidad con un ejemplo cotidiano: “Por lo general, todos conocemos a una persona que tiene tres o cuatro tarjetas de crédito o que está sobreendeudada”. Esta facilidad de acceso al dinero plástico, sin una planificación adecuada, se convierte en una trampa para quienes ven en el crédito una extensión de su sueldo y no una deuda que debe pagarse.

El mito de la tarjeta de crédito: ¿Enemigo o Herramienta?

Pese al panorama sombrío, el economista fue enfático en aclarar que “la tarjeta de crédito no es nuestra enemiga”. El problema no es el instrumento, sino el uso que se le da. Santiago Quezada comparó el comportamiento del consumidor local con el de otros países, como Estados Unidos, donde el uso del plástico es transaccional y abarca desde compras pequeñas hasta grandes adquisiciones.

“No es malo comprar comida con tarjeta de crédito”, explicó, “aquí lo malo es entender la tarjeta como una extensión de nuestro bolsillo y no como un aliado”. El error fundamental radica en financiar gastos corrientes (como la alimentación) a largo plazo, generando una bola de nieve de intereses.

El síntoma final: El pago mínimo

Finalmente, el analista ofreció una advertencia clara para detectar cuándo las finanzas personales están entrando en zona de colapso. “El primer síntoma de cuando estamos en un problema con las finanzas es cuando llegamos a pagar lo mínimo en las tarjetas”, advirtió Santiago Quezada.

Realizar el pago mínimo es una señal de alerta roja, pues indica que el usuario ya no tiene la liquidez para cubrir sus gastos mensuales y está empezando a financiar el consumo diario con tasas de interés elevadas. Para el especialista, salir de este ciclo requiere trucos, secretos y, sobre todo, una nueva visión sobre la cultura del ahorro, algo que, según las cifras, es una tarea pendiente para la gran mayoría de los ecuatorianos.