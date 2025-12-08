Santo Domingo: Accidente en la avenida Esmeraldas deja un fallecido y daños en dos vehículos

Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida el domingo 7 de diciembre de 2025, a las 13h35, en la avenida Esmeraldas, sector Gran AKÍ, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El hecho involucró una motocicleta y un vehículo tipo jeep, cuyo conductor huyó del lugar. El caso movilizó a personal del SIAT y del ECU 911, que confirmó el impacto y el volcamiento.

Primeras diligencias en la zona

El SIAT llegó al punto y realizó el procedimiento técnico. Los agentes revisaron la posición de los vehículos, aunque el jeep no estaba en el sitio. Ellos aseguraron el área para la recolección de datos. La motocicleta color naranja permaneció en la vía tras el impacto. Los uniformados informaron que el siniestro fue un choque lateral con volcamiento. Ellos señalaron además que el otro vehículo no detuvo la marcha y abandonó la zona.

Las cámaras cercanas fueron revisadas por los agentes. Además, se levantaron fragmentos de material del segundo vehículo. Esto permitirá confirmar la ruta tomada por el conductor que escapó.

Identificación de la víctima

El fallecido fue identificado como Ángel Fabricio Echeverría Núñez, de 44 años. Él se movilizaba en la motocicleta color naranja al momento del siniestro. Los datos fueron verificados por la unidad policial que trabajó en el sitio. El ECU 911 confirmó, mediante un comunicado, que el SIAT encontró el cuerpo en la calzada. Los agentes reportaron que la motocicleta se impactó contra el jeep. Ellos siguieron el protocolo y realizaron el levantamiento respectivo.

El cuerpo fue trasladado al Centro Forense para los procedimientos legales. La unidad correspondiente verificará el resultado de la autopsia y remitirá la información a la Fiscalía.

Búsqueda del vehículo implicado

Los agentes avanzan con la localización del jeep. Ellos analizan grabaciones de seguridad. También reciben datos de ciudadanos que presenciaron la salida del vehículo tras el impacto. El SIAT revisará las huellas del neumático y restos del material encontrados en la escena. Estos elementos permitirán orientar la investigación oficial. La Policía recordó que este tipo de casos siguen un protocolo estricto. Además, se coordinan acciones con el ECU 911 para obtener más datos.

Los peritos explicaron que el choque lateral suele generar pérdida de control. Esto aumenta los daños materiales, así como el riesgo para los ocupantes de los vehículos.